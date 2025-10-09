"Жили, як у казармі": біженці посварилися з німцем, який вижив їх з квартири (фото)

Людмила Русіна, яка наразі з родиною живе у Німеччині, поскаржилась на місцевого орендодавця. Власник житла робив все можливе, аби вони переселились в інше місце. Його правила українка називає принизливими.

Людмила веде власний блог у TikTik про життя в еміграції, економію та пошук себе після 40 років. Нещодавно вона вимушене переїхала на нове місце, бо не змогла знайти спільної мови з орендодавцем. Що між ними сталося, — читайте у публікації Фокусу.

"Чому ж ми з’їхали з такої начебто ідеальної квартири? Через високу ціну? Так, але це можна було виправдати ремонтом. Через холод? Так. Взимку тут було 12-13 градусів через мансардний поверх і старі вікна. Опалення відключалось вночі, тож ми часто прокидалися від холоду. Але ми б жили так і далі, якби не наш орендодавець", — розповідає українка.

За її словами, власник житла приходи без попередження, хоча за законом це заборонено.

"Доходило до того, що він перевіряв наші унітази. Так, вам не почулося. Він приходив, поки нас не було, й потім на зустрічах нам розповідав про правила, за якими чоловіки в його домі мають ходити до туалету. І це був лише один з епізодів. Постійне напруження, натяки, що ми не такі мешканці, що всі біди у світі через події в нашій країні. Відчуття, що ти живеш десь в казармі, під наглядом", — зізнається Русіна.

Кошмарний орендатор

Жінка стверджує, що завжди відгукувалась на прохання про допомогу й робила все, про що у неї просив господар житла. У якийсь момент, каже вона, ця ситуація стала "просто нестерпною".

Українці вимушено покинули орендоване житло Фото: TikTok

"Тоді ми вирішили, що досить, бо дім — це там, де ти можеш видихнути, а не там, де перевіряють твій унітаз. А чи доводилось вам зіштовхуватись з таким абсурдом?" — запитала авторка відео у своїх підписників.

Глядачі, своєю чергою, почали активно коментувати побачене. Відгуки були як позитивні — зі словами підтримки, так і скептичні. Мовляв, ніхто нікому нічого не винен.

Що пишуть люди?

"Я так орендувала у нас вдома, власник приходив, коли йому заманеться, навіть о 6 ранку", — поділилась досвідом одна глядачка;

Інша також розповіла свою історію: "Ми орендуємо дім, власники живуть через паркан, але без попередження ніколи навіть у двір не заходять, Вам просто не пощастило";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Ми зі своїми любими німцями прожили 3 роки душа в душу, хоча планувалось 2 тижні", — додала наступна;

Ще одна учасниця обговорення прокоментувала: "Такі бувають дуже рідко. В основному людина може зайти один-два рази. Коли ми знімали з чоловіком, до нас не заходили (ми не біженці)".

Людмила Русіна не зазначила в якому місці вона орендувала житло та скільки за це платила щомісяця.

