"Я не могу ни с кем спать": 20-летняя дочь Поляковой рассказала, как живет с мужем

20-летняя Маша, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, призналась, что они с мужем Эденом будут спать в разных комнатах. Сейчас пара переезжает в трехкомнатную квартиру в Майами, которую они будут снимать с общим другом.

Маша Полякова, которая недавно вышла замуж за иностранца, рассказала в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ко" о личной жизни и сложной адаптации в США.

"Я вообще не могу ни с кем спать. У меня очень плохо со сном, поэтому мне надо, чтобы я сама в своей кроватке. Я принцесса на горошине в делах сна", — рассказала девушка.

Дочь Поляковой рассказала о личной жизни Фото: Instagram

К тому же, по ее словам, молодым исполнителям нужно больше пространства для репетиций и обучения. "Я очень много учусь. Когда у нас разные курсы, это ему на басу надо поиграть, мне сделать концерт на фортепиано. Ну, это очень сложно жить как-то в таком одном пространстве", — пояснила она.

Брак инициировал муж

Маша призналась, что инициатором брака был именно ее муж, а она не возражала: "Ну, как я говорю всегда, если что, можно будет расстаться. Но он очень хотел жениться. Я была не против".

Молодожены оформили свои отношения в этом году в июле, а праздничную часть планируют провести уже в 2026-м. Однако пока конкретных дат не разглашают.

Сейчас старшая дочь Оли Поляковой сейчас учится в музыкальном колледже Беркли. Ранее девушка рассказала о сложных условиях жизни в США, хотя в тамошних заведениях есть доступ к технической базе и студиям, которых не хватает украинским вузам.

Маша Полякова с мужем Фото: instagram.com/marypoppers1/

"Обучение намного лучше. Если даже с Америкой у меня ничего не получится, я все равно буду профессионалом на уровне, которого у нас нет в Украине. У нас просто нет доступа к студиям — технической базы фактически нет. Все приходится делать самостоятельно", — пояснила Маша.

Решила не выезжать

Несмотря на жизнь за океаном, украинка призналась, что очень скучает по дому.

"Очень скучаю по квартире, по даче, по магазинам. Это мои любимое место...Я очень скучаю по Киеву. Очень хочу поехать. К сожалению, сейчас много студентов депортируют, поэтому решила не выезжать. Они (мама и сестра) уже открыли визы, возможно, приедут ко мне на Новый год", — добавила она.

