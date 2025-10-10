"Я не можу ні з ким спати": 20-річна дочка Полякової розповіла, як живе з чоловіком

20-річна Маша, донька відомої української співачки Олі Полякової, зізналась, що вони з чоловіком Еденом спатимуть у різних кімнатах. Нині пара переїжджає у трикімнатну квартиру в Маямі, яку вони винайматимуть зі спільним другом.

Маша Полякова, яка нещодавно вийшла заміж за іноземця, розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ко" про особисте життя та складну адаптацію в США.

"Я взагалі не можу ні з ким спати. В мене дуже погано зі сном, тому мені треба, щоб я сама у своєму ліжечку. Я принцеса на горошині в справах сну", – розповіла дівчина.

Дочка Полякової розповіла про особисте життя Фото: Instagram

До того ж, за її словами, молодим виконавцям потрібно більше простору для репетицій та навчання. "Я дуже багато навчаюся. Коли в нас різні курси, це йому на басу треба пограти, мені зробити концерт на фортепіано. Ну, це дуже складно жити якось в такому одному просторі", — пояснила вона.

Шлюб ініціював чоловік

Маша зізналася, що ініціатором шлюбу був саме її чоловік, а вона не заперечувала: "Ну, як я говорю завжди, якщо що, можна буде розлучитися. Але він дуже хотів одружитися. Я була не проти".

Молодята оформили свої стосунки цьогоріч в липні, а святкову частину планують провести вже у 2026-му. Однак поки що конкретних дат не розголошують.

Зараз старша донька Олі Полякової нині навчається в музичному коледжі Берклі. Раніше дівчина розповіла про складні умови життя в США, хоча в тамтешніх закладах є доступ до технічної бази та студій, яких бракує українським ВНЗ.

Маша Полякова з чоловіком Фото: instagram.com/marypoppers1/

"Навчання набагато краще. Якщо навіть з Америкою у мене нічого не вийде, я все одно буду професіоналом на рівні, якого в нас нема в Україні. У нас просто немає доступу до студій — технічної бази фактично нема. Все доводиться робити самотужки", — пояснила Маша.

Вирішила не виїжджати

Попри життя за океаном, українка зізналася, що дуже сумує за домом.

"Дуже сумую за квартирою, за дачею, за магазинами. Це мої улюблене місце…Я дуже сумую за Києвом. Дуже хочу поїхати. На жаль, зараз багато студентів депортують, тому вирішила не виїжджати. Вони (мама та сестра) вже відкрили візи, можливо, приїдуть до мене Новий рік", — додала вона.

