"Будут сидеть в аду": самый известный учитель Украины заявил, что его достало (фото)

Известный украинский учитель физики Руслан Цыганков (Руслан Игоревич) жестко отреагировал на резкое повышение цен на генераторы и зарядные станции. Это произошло сразу после массированной ночной атаки российских оккупантов 10 октября.

Related video

Учитель физики Руслан Цыганков жестко раскритиковал спекулянтов. Его резкое заявление в соцсети Threads вызвало бурную дискуссию в сети относительно нравственности ценообразования на генераторы и зарядные станции во время войны.

"Те, кто с каждым часом после обстрелов поднимает цены на зарядные станции и генераторы, будут сидеть в аду в отдельном котле, в котором с каждым часом будут поднимать температуру", — прокомментировал он.

Спекуляции на генераторах

Часть комментаторов полностью поддержала педагога:

"В яблочко. Я в вас никогда не сомневался, вы как и учитель лучший из всех, и как человек идеальны", — написал юзер, поддерживая позицию Цыганкова;

Другой добавил: "Туда же относятся таксисты, которые дерут втрое дороже во время тревоги. Да что там тревога, даже в дождь поднимают цены";

"Тоже самое хотелось бы сказать относительно аренды квартир для внутренне перемещенных", — отметила следующая пользовательница.

Другие мнения

Однако звучали и альтернативные мнения, перекладывающие часть ответственности на самих потребителей, которые не позаботились о запасах заранее: "Тут больше вопрос к людям, которые за три года не удосужились купить зарядную станцию, а бегут покупать, только когда припекло".

Пост Руслана Цыганкова Фото: Threads

Его поддержал еще один комментатор: "Я бы еще понял, если бы это был первый блэкаут. Но прошло уже почти 4 года войны и 3 года с начала блэкаутов. Почему? Скажите, почему вы не купили их раньше? Почему вы ждете, когда петух в *** клюнет, а потом все вместе несетесь скупать что-то необходимое одновременно всем вокруг? И плачете, что цены поднимают".

Позиция продавцов зарядных станций

В дискуссию также включились и сами предприниматели. Некоторые продавцы утверждали, что наоборот, снизили цены или предоставили бесплатную доставку. Другие объясняли ситуацию экономическими законами рынка, защищая повышение цен как механизм избежания тотального дефицита в условиях резкого роста спроса.

"Я извиняюсь, но это называется рынок. Зарядок осталось, как было, спрос резко вырос. Можно ли не поднимать цены? Можно. Но тогда будет дефицит. Это как с топливом в начале войны, цены заморозили — его не хватало. Цены отпустили — стабильно есть топливо", — аргументировал свою позицию один из комментаторов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, педагог удивила средней зарплатой учителей в частных школах Киева.