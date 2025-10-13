"Будуть сидіти в пеклі": найвідоміший вчитель України заявив, що його дістало (фото)

Відомий український учитель фізики Руслан Циганков (Руслан Ігорьович) жорстко відреагував на різке підвищення цін на генератори та зарядні станції. Це сталося відразу після масованої нічної атаки російських окупантів 10 жовтня.

Учитель фізики Руслан Циганков жорстко розкритикував спекулянтів. Його різка заява у соцмережі Threads викликала бурхливу дискусію в мережі щодо моральності ціноутворення на генератори та зарядні станції під час війни.

"Ті, хто з кожною годиною після обстрілів підіймає ціни на зарядні станції й генератори, будуть сидіти в пеклі в окремому котлі, у якому з кожною годиною будуть підіймати температуру", — прокоментував він.

Спекуляції на генераторах

Частина коментаторів повністю підтримала педагога:

"У яблучко. Я у вас ніколи не сумнівався, ви як і вчитель найкращий з усіх, і як людина ідеальні", — написав юзер, підтримуючи позицію Циганкова;

Інший додав: "Туди ж відносяться таксисти, які деруть втроє дорожче під час тривоги. Та що там тривога, навіть в дощ підіймають ціни";

"Теж саме хотілось би сказати стосовно оренди квартир для внутрішньо переміщених", — зауважила наступна дописувачка.

Інші думки

Однак лунали й альтернативні думки, що перекладали частину відповідальності на самих споживачів, які не подбали про запаси заздалегідь: "Тут більше питання до людей, які за три роки не спромоглися купити зарядну станцію, а біжать купувати, тільки коли припекло".

Допис Руслана Циганкова Фото: Threads

Його підтримав ще один коментатор: "Я б ще зрозумів, якби це був перший блекаут. Але пройшло вже майже 4 роки війни й 3 роки від початку блекаутів. Чому? Скажіть, чому ви не купили їх раніше? Чому ви чекаєте, коли півень в *** клюне, а потім всі разом несетесь скуповувати щось необхідне водночас всім навколо? І плачете, що ціни підіймають".

Позиція продавців зарядних станцій

У дискусію також включилися й самі підприємці. Деякі продавці стверджували, що навпаки, знизили ціни або надали безоплатну доставку. Інші пояснювали ситуацію економічними законами ринку, захищаючи підвищення цін як механізм уникнення тотального дефіциту в умовах різкого зростання попиту.

"Я вибачаюся, але це називається ринок. Зарядок залишилося, як було, попит різко виріс. Чи можна не піднімати ціни? Можна. Але тоді буде дефіцит. Це як із пальним на початку війни, ціни заморозили — його не вистачало. Ціни відпустили — стабільно є паливо", — аргументував свою позицію один із коментаторів.

