Киану Ривз после слухов о свадьбе вывел в свет невесту (фото)

61-летний канадский актер Киану Ривз показался на красной дорожке со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант, после слухов об их свадьбе в Европе в начале этого лета.

Влюбленные посетили премьеру нового фильма "Добрая удача". Более того, Ривз прокомментировал домыслы в сети для E! News.

Слухи о свадьбе Киану Ривза

На красную дорожку актер надел коричневый брючный костюм и белую рубашку с черным галстуком. На его ногах были грубые ботиночки.

Он также нашел время, чтобы прокомментировать слухи о браке, которые ходили вокруг него и его девушки.

"Ну, это был не первый раз. Мы встречаемся уже давно", — подчеркнул Киану.

"Свадьба — это приятная вещь", — добавил канадский актер.

Он также упомянул пост Грант в Instagram, который опроверг слухи, сказав: "Люди писали много приятных сообщений и прочего, но Александра просто великолепно [справилась] с выступлением. Вроде: "Спасибо, но вот реальность"".

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Александра тем временем появилась в темно-синем комбинезоне, полностью облегающем ее тело, с декоративной деталью на шее. Она дополнила свой образ черными туфлями и небольшой сумочкой, а также браслетами, деликатно свисающими с ее правого запястья.

Киану Ривз и Александра Грант целовались на публике Фото: Getty Images

Кроме того, недавно СМИ распространили информацию, что канадский актер и художница тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета.