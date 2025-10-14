Кіану Рівз після чуток про весілля вивів у світ наречену (фото)

61-річний канадський актор Кіану Рівз показався на червоній доріжці зі своєю коханою, художницею Олександрою Грант, після чуток про їхнє весілля в Європі на початку цього літа.

Related video

Закохані відвідали прем'єру нового фільму "Добра вдача". Ба більше, Рівз прокоментував домисли в мережі для E! News.

Чутки про весілля Кіану Рівза

На червону доріжку актор вдягнув коричневий штанний костюм і білу сорочку з чорною краваткою. На його ногах були грубі черевички.

Він також знайшов час, щоб прокоментувати чутки про шлюб, які ширилися навколо нього та його дівчини.

"Ну, це був не перший раз. Ми зустрічаємося вже давно", — наголосив Кіану.

"Весілля — це приємна річ", — додав канадський актор.

Він також згадав пост Грант в Instagram, який спростував чутки, сказавши: "Люди писали багато приємних повідомлень та іншого, але Олександра просто чудово [впоралася] з виступом. На кшталт: "Дякую, але ось реальність"".

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Олександра тим часом з'явилася в темно-синьому комбінезоні, що повністю облягав її тіло, з декоративною деталлю на шиї. Вона доповнила свій образ чорними туфлями та невеликою сумочкою, а також браслетами, що делікатно звисали з її правого зап'ястя.

Кіану Рівз та Олександра Грант цілувалися на публіці Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, нещодавно ЗМІ поширили інформацію, що канадський актор та художниця таємно одружилися під час поїздки до Європи на початку цього літа.