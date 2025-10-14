Тату с Путиным и любовь к России: кто такой Сергей Полунин, которого лишили гражданства

Танцовщика украинского происхождения и горячего сторонника Путина Сергея Полунина, который родился в Херсоне, лишили гражданства Украины.

Президент Владимир Зеленский 14 октября подписал указы о прекращении гражданства Украины городскому голове Одессы Геннадию Труханову, бывшему нардепу Олегу Цареву и артисту балета Сергею Полунину. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам инсайдеров, указы пока не публикуют, ведь они содержат персональные данные, однако глава государства уже подписал их.

Кто такой Сергей Полунин

Балетмейстер родом из Херсона, который был оккупирован россиянами в 2022 году. Сергей Полунин получил образование в Киевском хореографическом училище, после чего учился в Лондоне. В 2018 году артист балета, который уже жил в РФ, получил российское гражданство.

Сергей Полунин был руководителем Севастопольского театра оперы и балета в оккупированном Крыму. Активно выступал в России и поддерживал вражескую армию, в частности собирая деньги на дроны и тепловизоры.

Любовь к Путину

В 2018 году, на свой 29-й день рождения, уроженец Херсона обнародовал сообщение, где заявил, что готов "защищать" Путина.

"Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же положении и знаю по себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!" — написал тогда Сергей Полунин.

Более того, через несколько месяцев после заявления тот похвастался тату с лицом российского диктатора, которое набил у себя на груди. В том же году году году украинец по происхождению получил гражданство РФ.

Артист тогда заявил: "Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии, других странах. Правда за Россией!".

В 2017 году Сергей Полунин также получил сербское гражданство.

Эмиграция из России

В декабре 2024 года Сергей Полунин объявил об эмиграции из России, заявив, что "свою миссию" там он выполнил и что сейчас ему "нужно пройти" другой путь. Он планировал сменить гражданство и перебрался в Израиль.

"Самый известный еврейский танцовщик балета в мире. Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт вскоре был бы замечательным", — написал тогда хореограф.

Более того, уроженец Херсона сделал еще одну татуировку — набил на виске звезду Давида.

Где сейчас Сергей Полунин

В соцсетях артист активно хвалит Путина и Трампа. Довольно редко он делится кадрами со своей женой Еленой. Интересно, что в расположении ее профиля в Instagram указана Россия. Вероятно, они снова живут там. А вот расположение профиля самого танцовщика скрыто.

