Тату з Путіним та любов до Росії: хто такий Сергій Полунін, якого позбавили громадянства

Танцівника українського походження та палкого прихильника Путіна Сергія Полуніна, який народився у Херсоні, позбавили громадянства України.

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, колишньому нардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента.

За словами інсайдерів, указів поки не публікують, адже вони містять персональні дані, проте глава держави вже підписав їх.

Хто такий Сергій Полунін

Балетмейстер родом з Херсона, який був окупований росіянами у 2022 році. Сергій Полунін здобув освіту в Київському хореографічному училищі, після чого навчався в Лондоні. У 2018 році артист балету, який уже мешкав у РФ, отримав російське громадянство.

Сергій Полунін був керівником Севастопольського театру опери та балету в окупованому Криму. Активно виступав у Росії та підтримував ворожу армію, зокрема збираючи гроші на дрони та тепловізори.

Любов до Путіна

У 2018 році, на свій 29-й день народження, уродженець Херсона оприлюднив допис, де заявив, що готовий "захищати" Путіна.

"Мені боляче від цього, оскільки я був раніше в такому ж положенні і знаю по собі це відчуття. Ніхто не заслуговує на те, щоб із ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в ньому світло і бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією і любов'ю. Давайте ставитися із любов'ю одне до одного! Тільки так ми змінимо цей світ на краще!" — написав тоді Сергій Полунін.

Ба більше, через кілька місяців після заяви той похизувався тату з обличчям російського диктатора, яке набив у себе на грудях. У тому ж році році українець за походженням отримав громадянство РФ.

Артист тоді заявив: "Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих безсовісних людей, які створюють революції та війни в Україні, Грузії, інших країнах. Правда за Росією!".

У 2017 році Сергій Полунін також отримав сербське громадянство.

Еміграція з Росії

У грудні 2024 Сергій Полунін оголосив про еміграцію з Росії, заявивши, що "свою місію" там він виконав і що зараз йому "потрібно пройти" інший шлях. Він планував змінити громадянство та перебрався до Ізраїлю.

"Найвідоміший єврейський танцівник балету у світі. Я захищаю росіян, Путіна та євреїв. Ізраїльський паспорт незабаром був би чудовим", — написав тоді хореограф.

Ба більше, уродженець Херсона зробив ще одне татуювання — набив на скроні зірку Давида.

Де зараз Сергій Полунін

У соцмережах артист активно хвалить Путіна та Трампа. Доволі рідко він ділиться кадрами зі своєю дружиною Оленою. Цікаво, що в розташуванні її профілю в Instagram вказана Росія. Ймовірно, вони знову живуть там. А от розташування профілю самого танцівника приховане.

