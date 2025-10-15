Женщина насмешила интернет своей ссорой с мамой, которая работает учительницей украинского языка (видео)

Жизнь с мамой-филологом превращает даже ссоры в настоящие уроки украинского языка. Блогер из TikTok забавно показала, как любой эмоциональный разговор дома заканчивается не извинениями, а грамматическими правками и "домашним заданием".

Украинский автор контента под ником "Дівка — сороківка" поделилась веселой историей об общении со своей мамой, которая по специальности — филолог. Ее рассказ быстро разлетелся по сети благодаря остроумию и узнаваемым ситуациям. Видео с историей женщина, которую зовут Катарина, опубликовала на своей странице в TikTok.

"Моя ненечка филолог, учитель украинского языка и литературы, поэтому поссориться с ней просто невозможно. Я не железный человек, мне тоже не хватает терпения круглосуточно выслушивать эти поучения Владимира Мономаха. Вот я влетаю к ней и говорю "мама", а она мне: "Доченька, не забудь своего, сейчас все мне скажешь. Мама. В звательном падеже. Это обращение, мы выделяем его запятой. Продолжай", — рассказывает блогерша.

Женщина признается, что любая попытка поссориться с мамой превращается в языковой урок.

"Я говорю: "Мам, ты понимаешь, что мне это все надоело? А она: "Доченька, какое надоело? Надоить можно только корову, а тебе надоело". Я говорю: "Хорошо, мама, но это длится целый день". А она: "Доченька, весь день", — продолжает Катарина.

По словам блогера, мама не только исправляет речь, но и находит возможность для "педагогических выводов".

"Я говорю: "Мама, сколько мне лет? Тебе меня не жалко?" А она: "Стал правильное ударение — жалко. Да, я понимаю, что тебе много лет, но в 16 ты выпорхнула из гнезда, я не успела передать тебе своей жизненной мудрости — так хоть сейчас пользуюсь случаем", — вспоминает тиктокерка.

В конце каждого спора мать ставит дочери своеобразное "домашнее задание".

"Он говорит: "Что, доченька, не можешь подобрать слов? В таком богатом украинском языке ты не можешь подобрать? Вот тогда тебе домашнее задание: к следующей ссоре подготовься нормально". И я каждый раз думаю — и надо было это начинать?" — подытожила историю женщина.

