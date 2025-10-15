Жінка насмішила інтернет своєю сваркою з мамою, яка працює вчителькою української мови (відео)

Життя з мамою-філологинею перетворює навіть сварки на справжні уроки української мови. Блогерка з TikTok кумедно показала, як будь-яка емоційна розмова вдома закінчується не вибаченнями, а граматичними правками й “домашнім завданням”.

Українська авторка контенту під ніком "Дівка — сороківка" поділилася веселою історією про спілкування зі своєю мамою, яка за фахом — філолог. Її розповідь швидко розлетілася мережею завдяки дотепності й упізнаваним ситуаціям. Відео з історією жінка, яку звуть Катаріна, опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

"Моя ненечка філолог, вчитель української мови та літератури, тому посваритися з нею просто неможливо. Я не залізна людина, мені теж не вистачає терпіння цілодобово вислуховувати ці повчання Володимира Мономаха. От я влітаю до неї і кажу "мама", а вона мені: "Донечко, не забудь свого, зараз усе мені скажеш. Мамо. У кличному відмінку. Це звертання, ми виділяємо його комою. Продовжуй", — розповідає блогерка.

Жінка зізнається, що будь-яка спроба посваритися з мамою перетворюється на мовний урок.

"Кажу: "Мам, ти розумієш, шо мені це все надоїло?’ А вона: "Донечко, яке надоїло? Надоїти можна тільки корову, а тобі обридло". Кажу: "Добре, мамо, але це триває цілий день". А вона: "Донечко, увесь день", — продовжує Катаріна.

За словами блогерки, мама не лише виправляє мову, а й знаходить нагоду для "педагогічних висновків".

"Кажу: "Мамо, скільки мені років? Тобі мене не шкода?" А вона: "Став правильний наголос — шкодА. Так, я розумію, що тобі багато років, але в 16 ти випурхнула з гнізда, я не встигла передати тобі своєї життєвої мудрості — то хоч зараз користаюся нагодою", — згадує тіктокерка.

Наприкінці кожної суперечки мати ставить доньці своєрідне "домашнє завдання".

"Каже: "Що, донечко, не можеш підібрати слів? У такій багатій українській мові ти не можеш підібрати? Оце тоді тобі домашнє завдання: до наступної сварки підготуйся нормально". І я кожен раз думаю — і треба було то починати?" — підсумувала історію жінка.

