Клялся, что пойдет: известный российский певец не явился на сборы в военкомате

Рэпер Macan, который ранее обещал пойти в армию, не явился в сборный пункт военкомата в Москве. Журналисты ждали его появления возле сборного пункта, но тщетно.

23-летний исполнитель Андрей Косолапов, более известный как Macan, должен был прибыть в военкомат в российской столице 15 октября, но этого не произошло. Артист якобы планирует пойти служить только в конце ноября, но пока что никак не комментировал эту историю, пишет Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что Macan проигнорировал шесть повесток за последний год. Против него якобы планировали возбудить уголовное производство, заблокировать счета и объявить в розыск. Впоследствии рэпер сообщил в своих социальных сетях, что уже получил повестку и скоро пойдет служить.

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали", — прокомментировал он.

В сборный пункт не пришел

Однако исполнитель так и не появился в сборном пункте военного комиссариата на улице Угрешской в Москве в среду, 15 октября. Журналисты ждали его появления возле сборного пункта, но тщетно.

Macan — российский рэпер и исполнитель. Родился 6 января 2002 года в Москве. С раннего детства занимался музыкой. Учился в музыкальной школе, писал первые треки еще в подростковом возрасте. После школы поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на юридический факультет, однако основное внимание уделил развитию в творчестве.

Прославился благодаря композиции "Веселящий газ", которая быстро стала вирусной в соцсетях. Артист выпустил несколько альбомов, в частности "12" (2022). Его музыка сочетает элементы рэпа, хип-хопа и попа, а сам исполнитель часто ассоциируется с так называемым "кальянным рэпом".

