Клявся, що піде: відомий російський співак не з'явився на збори у військкоматі

Репер Macan, який раніше обіцяв піти в армію, не з'явився в збірний пункт військкомату в Москві. Журналісти чекали на його появу біля збірного пункту, але марно.

23-річний виконавець Андрій Косолапов, більш відомий як Macan, мав прибути до військкомату в російській столиці 15 жовтня, але цього не сталося. Артист нібито планує піти служити тільки в кінці листопада, але поки що ніяк не коментував цю історію, пише Telegram-канал Shot.

Раніше повідомлялося, що Macan проігнорував шість повісток за останній рік. Проти нього начебто планували порушити кримінальне провадження, заблокувати рахунки й оголосити в розшук. Згодом репер повідомив у своїх соціальних мережах, що вже отримав повістку і скоро піде служити.

"Не вірте жовтим ЗМІ. Ніхто не ховався. Нікого не затримували", — прокоментував він.

У збірний пункт не прийшов

Однак виконавець так і не з'явився у збірному пункті військового комісаріату на вулиці Угрешській у Москві в середу, 15 жовтня. Журналісти чекали на його появу біля збірного пункту, але марно.

Macan — російський репер і виконавець. Народився 6 січня 2002 року в Москві. З раннього дитинства займався музикою. Навчався у музичній школі, писав перші треки ще в підлітковому віці. Після школи вступив до Російської академії народного господарства та державної служби на юридичний факультет, однак основну увагу приділив розвитку у творчості.

Прославився завдяки композиції "Веселящий газ", яка швидко стала вірусною у соцмережах. Артист випустив кілька альбомів, зокрема "12" (2022). Його музика поєднує елементи репу, хіп-хопу та попу, а сам виконавець часто асоціюється з так званим "кальянним репом".

