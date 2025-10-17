Доходы, как бюджет некоторых стран: какие певцы стали самыми богатыми в мировой истории

Ежегодно в третью субботу октября мир присоединяется к World Singing Day (День пения) — глобальному мероприятию, посвященному объединению людей через пение и музыку. В этот день не просто поют, а также вспоминают, какие артисты в истории музыки смогли превратить свой талант в настоящее финансовое имперство.

В мире музыки не только творчество приносит прибыль — современные исполнители превращают свой бренд в масштабные бизнес-империи, от чего их доходы становятся настолько большими, как бюджет некоторых стран. Фокус предлагает подборку самых известных самых богатых певцов и музыкантов современности и прошлого с оценками их состояния.

Самые богатые певцы мира

1. Jay-Z (2,5 млрд $)

Шон "Jay-Z" Картер — пионер хип-хопа с карьерой более трех десятилетий. Его дискография включает культовые альбомы как "The Blueprint" и "4:44".

Кроме музыки, он создал империю бизнесов: лейбл Roc-A-Fella Records, сеть клубов 40/40, компанию Roc Nation. Инвестиции в бренды Armand de Brignac (шампанское) и D'Ussé (коньяк) значительно обогатили его состояние.

Также он имеет долю в стриминговом сервисе Tidal и инвестиции в недвижимость — все это способствовало его статусу одного из самых богатых артистов мира.

2. Тейлор Свифт (1,6 млрд $)

Путь от кантри-певицы до глобальной поп-звезды сопровождался рекордными успехами. Ее тур Eras Tour собрал более 1 млрд $, став самым прибыльным туром в истории.

Стратегия переиздания ранних альбомов помогла ей вернуть авторские права и приносить новые доходы. Портфель недвижимости на ≈ 84 млн $, партнерства с такими брендами как Diet Coke и Apple — все это усиливает ее финансовый уровень.

3. Рианна (1,4 млрд $)

Барбадосская певица Робин "Rihanna" Фенти удачно трансформировала музыкальный успех в бизнес-империю. Хиты "Umbrella", "Diamonds" закрепили ее популярность, но именно предпринимательство в beauty (Fenty Beauty) и нижней одежде (Savage x Fenty) принесло огромные прибыли.

Fenty Beauty покорил индустрию своей инклюзивностью — в первые 40 дней продажи достигли сотен миллионов долларов.

Сочетая музыкальные гонорары, кинороли и бизнес-доходы, она удерживает высокий финансовый уровень.

4. Пол Маккартни (1,3 млрд $)

Сэр Пол Маккартни — легенда рок-музыки, бывший участник The Beatles. Продал более 600 млн альбомов. Его сольная карьера и проект Wings добавили к наследию.

Доход — авторские права, мировые туры, мерч, инвестиции в недвижимость, искусство и технологии.

5. Брюс Спрингстин (1,1 млрд $)

Известный как "The Boss", Springsteen достиг вершины спустя десятилетия творчества. Альбом "Born in the U.S.A." — один из бестселлеров.

В 2021 году продал свой музыкальный каталог Sony Music примерно за 500 млн $. Дополнительно — туры, автобиография, мюзикл "Springsteen on Broadway".

6. Джимми Баффетт (1 млрд $)

Умер артист, но с огромным наследием. Его песня "Margaritaville" стала брендом: рестораны, отели, мерч.

Сцена, бизнес и верная фанбаза обеспечили ему место в списке.

Пол Маккартни, Джимми Баффетт, Брюс Спрингстин Фото: коллаж Фокус

7. Мадонна (850 млн $)

"Королева попу" — с хитами "Like a Virgin", "Vogue", с успехом в музыке, кино и моде.

Тур Sticky & Sweet — один из самых прибыльных соло-туров.

Бизнес включает линии одежды, клубы здоровья, долю в Tidal, недвижимость, искусство, кино.

8. Dr. Dre (800 млн $)

Андре "Dr. Dre" Янг — одна из ключевых фигур хип-хопа, сотрудничал с N.W.A, запустил карьеры Eminem и 50 Cent.

Слушал бренд Beats, проданный Apple за $3 млрд, — один из движущих факторов его богатства.

Также доходы от продакшна, лейблов, сольных альбомов.

9. Beyoncé (760 млн $)

От Destiny's Child до мировой суперзвезды. Тур Renaissance World Tour собрал более $579 млн.

В рамках Parkwood Entertainment она производит фильмы, запускает линии одежды (Ivy Park), заключает контракты.

Ее благотворительность через фонд BeyGOOD также подчеркивает многомерность ее влияния.

10. Шон "Дидди" Комбс (740 млн $)

Diddy — не только исполнитель, но и продюсер и предприниматель.

Лейбл Bad Boy Records, линия одежды Sean John, партнерство с Cîroc, сеть Revolt TV — все это дополняет его музыкальный бизнес.

Бейонсе, Доктор Дре, Мадонна, Шон "Дидди" Комбс Фото: коллаж Фокус

