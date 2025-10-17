Доходи, як бюджет деяких країн: які співаки стали найбагатшими в світовій історії

Кожного року у третю суботу жовтня світ приєднується до World Singing Day (День співу) — глобального заходу, присвяченого об’єднанню людей через спів та музику. Цього дня не просто співають, а також згадують, які артисти в історії музики змогли перетворити свій талант на справжнє фінансове імперство.

У світі музики не лише творчість приносить прибуток — сучасні виконавці перетворюють свій бренд у масштабні бізнес-імперії, від чого їхні доходи стають настільки великими, як бюджет деяких країн. Фокус пропонує добірку найвідоміших найбагатших співаків і музикантів сучасності та минулого з оцінками їхнього статку.

Найбагатші співаки світу

1. Jay-Z (2,5 млрд $)

Шон "Jay-Z" Картер — піонер хіп-хопу з кар’єрою понад три десятиліття. Його дискографія включає культові альбоми як "The Blueprint" та "4:44".

Окрім музики, він створив імперію бізнесів: лейбл Roc-A-Fella Records, мережу клубів 40/40, компанію Roc Nation. Інвестиції у бренди Armand de Brignac (шампанське) та D’Ussé (коньяк) значно збагатили його статки.

Також він має частку в стримінговому сервісі Tidal та інвестиції в нерухомість — усе це сприяло його статусу одного з найбагатших артистів світу.

2. Taylor Swift (1,6 млрд $)

Шлях від кантрі-співачки до глобальної попзірки супроводжувався рекордними успіхами. Її тур Eras Tour зібрав понад 1 млрд $, ставши найприбутковішим туром у історії.

Стратегія перевидання ранніх альбомів допомогла їй повернути авторські права та приносити нові доходи. Портфель нерухомості на ≈ 84 млн $, партнерства з брендами як Diet Coke та Apple — усе це підсилює її фінансовий рівень.

3. Rihanna (1,4 млрд $)

Барбадоська співачка Робін "Rihanna" Фенті вдало трансформувала музичний успіх у бізнес-імперію. Хіти "Umbrella", "Diamonds" закріпили її популярність, але саме підприємництво в beauty (Fenty Beauty) та нижньому одязі (Savage x Fenty) принесло величезні прибутки.

Fenty Beauty підкорив індустрію своєю інклюзивністю — у перші 40 днів продажі сягнули сотень мільйонів доларів.

Поєднуючи музичні гонорари, кіноролі та бізнес-доходи, вона утримує високий фінансовий рівень.

4. Paul McCartney (1,3 млрд $)

Сер Пол Маккартні — легенда рок-музики, колишній учасник The Beatles. Продав понад 600 млн альбомів. Його сольна кар’єра та проєкт Wings додали до спадщини.

Дохід — авторські права, світові тури, мерч, інвестиції в нерухомість, мистецтво й технології.

5. Bruce Springsteen (1,1 млрд $)

Відомий як "The Boss", Springsteen дістався вершини через десятиліття творчості. Альбом "Born in the U.S.A." — один із бестселерів.

У 2021 році продав свій музичний каталог Sony Music приблизно за 500 млн $. Додатково — тури, автобіографія, мюзикл "Springsteen on Broadway".

6. Jimmy Buffett (1 млрд $)

Померлий артист, але з величезною спадщиною. Його пісня "Margaritaville" стала брендом: ресторани, готелі, мерч.

Сцена, бізнес і вірна фанбаза забезпечили йому місце в списку.

Paul McCartney, Jimmy Buffett, Bruce Springsteen Фото: колаж Фокус

7. Madonna (850 млн $)

"Королева попу" — з хітами "Like a Virgin", "Vogue", з успіхом у музиці, кіно і моді.

Тур Sticky & Sweet — один із найбільш прибуткових соло-турів.

Бізнес включає лінії одягу, клуби здоров’я, частку в Tidal, нерухомість, мистецтво, кіно.

8. Dr. Dre (800 млн $)

Андре "Dr. Dre" Янг — одна з ключових фігур хіп-хопу, співпрацював із N.W.A, запустив кар’єри Eminem і 50 Cent.

Слухав бренд Beats, проданий Apple за $3 млрд, — один із рушійних чинників його багатства.

Також доходи від продакшну, лейблів, сольних альбомів.

9. Beyoncé (760 млн $)

Від Destiny’s Child до світової суперзірки. Тур Renaissance World Tour зібрав понад $579 млн.

У межах Parkwood Entertainment вона виробляє фільми, запускає лінії одягу (Ivy Park), укладає контракти.

Її благодійність через фонд BeyGOOD також підкреслює багатовимірність її впливу.

10. Sean "Diddy" Combs (740 млн $)

Diddy — не лише виконавець, але й продюсер і підприємець.

Лейбл Bad Boy Records, лінія одягу Sean John, партнерство з Cîroc, мережа Revolt TV — усе це доповнює його музичний бізнес.

Beyoncé, Dr. Dre, Madonna, Sean "Diddy" Combs Фото: колаж Фокус

