Принц Уильям попробовал испечь пирог: кулинарный эксперимент рассмешил сеть (видео)

Во время визита в Северную Ирландию принц Уильям и принцесса Кейт попробовали себя в кулинарии — и этот момент стал вирусным. Во время приготовления традиционного картофельно-яблочного пирога принцесса Уэльская ловко сформировала идеальный круг из теста, тогда как ее муж шутил, что его изделие больше похоже на прямоугольник.

Видео из этого забавного эпизода, снятое во время однодневного визита на ферму Long Meadow Cider в городе Крейгавон, просмотрели более 131 тысячи раз. Ролик опубликовали в соцсети X (Twitter).

В заметке под роликом отметили: "Принц Уильям и его кулинарные эксперименты — это всегда весело. Его шутки — бесценны".

Когда сотрудник фермы посоветовал Уильяму сделать тесто круглым, тот ответил с улыбкой: "Круг? Если смотреть под этим углом — то почти круг!"

На что пекарь пошутил: "Может, это прямоугольник, сэр?", а Уильям ответил: "Да, новый вид пирога!"

В это время Кейт, спокойно работая рядом, безупречно сформировала свое изделие, чем вызвала новую волну восхищения в сети.

Пользователи писали:

"Он такой милый!"

"Я просто обожаю этих двоих — такие настоящие!"

"Кейт спокойно делает все идеально. Ей бы кулинарное шоу на Рождество!"

