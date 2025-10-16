Принц Вільям спробував спекти пиріг: кулінарний експеримент розсмішив мережу (відео)

Під час візиту до Північної Ірландії принц Вільям і принцеса Кейт спробували себе у кулінарії — і цей момент став вірусним. Під час приготування традиційного картопляно-яблучного пирога принцеса Уельська вправно сформувала ідеальне коло з тіста, тоді як її чоловік жартував, що його виріб більше схожий на прямокутник.

Відео з цього кумедного епізоду, зняте під час одноденного візиту до ферми Long Meadow Cider у місті Крейґавон, переглянули понад 131 тисячу разів. Ролик опублікували в соцмережі X (Twitter).

У дописі під роликом зазначили: "Принц Вільям і його кулінарні експерименти — це завжди весело. Його жарти — безцінні".

Коли співробітник ферми порадив Вільяму зробити тісто круглим, той відповів із посмішкою: "Коло? Якщо дивитися під цим кутом — то майже коло!"

На що пекар пожартував: "Може, це прямокутник, сер?", а Вільям відказав: "Так, новий вид пирога!"

У цей час Кейт, спокійно працюючи поруч, бездоганно сформувала свій виріб, чим викликала нову хвилю захоплення в мережі.

Користувачі писали:

"Він такий милий!"

"Я просто обожнюю цих двох — такі справжні!"

"Кейт спокійно робить усе ідеально. Їй би кулінарне шоу на Різдво!"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

11 вересня Кейт Міддлтон попрацювала на родинній фабриці. Під час перебування на підприємстві у Саффолку Кейт ознайомилася з роботою дизайнерської команди, а також побувала на виробничому майданчику, де їй показали процес ткацтва на сучасних верстатах.

Принцеса Кейт та принц Вільям переїдуть у новий маєток раніше, хоча планували зробити це до Різдва.

Крім того, 26 вересня герцог і герцогиня Уельські привели дітей на зйомки серіалу про Гаррі Поттера.