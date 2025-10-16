Сын Григория Чапкиса показался с двумя сыновьями: где он сейчас (фото)

Сын легендарного украинского танцовщика Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис, поделился милым семейным кадром. На снимке мужчина позирует со своей женой Эмбер и сыновьями Николя и Максимом.

Поводом для публикации стал особый праздник — 17-летие старшего сына Грега Чапкиса — Николя. Звезда танцплощадки не скрывал своих эмоций и обратился к имениннику, признавшись, что время, проведенное с детьми, пролетело слишком быстро. Он отметил, что очень гордится тем, каким человеком стал его первенец.

"Я не могу поверить, что тебе уже 17! Время летит так быстро. Ты вырос таким удивительным юношей с большим сердцем, действительно особенным", — написал Грег, обращаясь к сыну.

Хореограф также рассказал о своих переживаниях, отметив, что ностальгирует по временам, когда Николя был еще ребенком.

"Иногда я не могу не думать о том, как сильно я любил те дни, когда ты был маленьким. Я действительно наслаждался каждым мгновением твоего детства. Но видеть, кем ты становишься, делает меня таким счастливым", — признался он.

Напоследок танцовщик заверил первенца в своей безусловной поддержке и пообещал всегда быть рядом, независимо от обстоятельств в жизни.

"Я всегда буду рядом с тобой, буду поддерживать тебя, что бы ни случилось. Желаю тебе достигать новых высот, а я буду здесь, чтобы подставить свое плечо в случае необходимости", — подытожил Чапкис.

Кроме поздравления, он опубликовал редкий кадр, на котором позирует вместе со своей женой Эмбер, а также сыновьями Николя и Максимом.

Где живет Грег Чапкис?

Сын Григория Чапкиса давно живет и работает в США. Хореограф имеет свою хип-хоп-студию в Сан-Франциско.

Хореограф умер 13 июня 2021 года. Перед этим зимой у него начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса. Ему был 91 год.

