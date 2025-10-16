Син Григорія Чапкіса показався з двома синами: де він зараз (фото)

Син легендарного українського танцівника Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс, поділився милим сімейним кадром. На знімку чоловік позує зі своєю дружиною Ембер та синами Ніколя і Максимом.

Приводом для публікації стало особливе свято — 17-річчя старшого сина Грега Чапкіса — Ніколя. Зірка танцмайданчика не приховував своїх емоцій та звернувся до іменинника, зізнавшись, що час, проведений з дітьми, пролетів занадто швидко. Він наголосив, що дуже пишається тим, якою людиною став його первісток.

"Я не можу повірити, що тобі вже 17! Час летить так швидко. Ти виріс таким дивовижним юнаком з великим серцем, справді особливим", — написав Грег, звертаючись до сина.

Звертання до сина

Хореограф також розповів про свої переживання, зазначивши, що ностальгує за часами, коли Ніколя був ще дитиною.

"Іноді я не можу не думати про те, як сильно я любив ті дні, коли ти був маленьким. Я справді насолоджувався кожною миттю твого дитинства. Але бачити, ким ти стаєш, робить мене таким щасливим", — зізнався він.

Дружина Грега, Ембер, а також сини Ніколя і Максим Фото: Instagram

Наостанок танцівник запевнив первістка у своїй безумовній підтримці та пообіцяв завжди бути поруч, незалежно від обставин у житті.

"Я завжди буду поруч із тобою, підтримуватиму тебе, що б не сталося. Бажаю тобі досягати нових висот, а я буду тут, щоб підставити своє плече в разі потреби", — підсумував Чапкіс.

Родина Грега Чапкіса Фото: Instagram

Окрім привітання, він опублікував рідкісний кадр, на якому позує разом зі своєю дружиною Ембер, а також синами Ніколя та Максимом.

Де живе Грег Чапкіс?

Син Григорія Чапкіса давно мешкає і працює в США. Хореограф має свою хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.

