Учительница показала лайфхак, как паковать косметику в ручную кладь и сэкономить (видео)

Шотландская путешественница, которая путешествует более десяти раз в год, раскрыла свой секрет, как уменьшить багаж до минимума и не переплачивать за чемоданы. Ее видео на TikTok уже собрало более 28 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

В ролике учительница объяснила, что больше никогда не покупает дорожные миниатюры средств в супермаркетах, назвав их "настоящим обманом". Вместо этого она использует контейнеры для контактных линз, которые стоят меньше одного фунта (менее 56 грн). Об этом она рассказала в видео в аккаунте под ником @missteachtravelrepeat.

"Три таких маленьких контейнера заменили мне все большие бутылки косметики и средства по уходу. Хватает почти на неделю путешествия", — рассказала она.

В небольшие баночки женщина переливает тональный крем, увлажнитель, очищающий гель и даже жидкие румяна, которые использует как помаду. По ее словам, такой способ позволяет вместить все жидкости в ручную кладь без всяких проблем — и без доплат Ryanair.

Комментаторы в TikTok назвали идею "гениальной" и "настоящим спасителем" для путешественников.

"Это, пожалуй, лучший лайфхак, который я видела!" — написала одна пользовательница.

"Мне очень нравится этот лайфхак! Я постоянно так делаю с тональным кремом и увлажняющим кремом в своей сумочке, потому что у меня никогда нет места!" — отметила другая.

Некоторые признались, что теперь тоже откажутся от дорожных мини-версий в пользу обычных контейнеров.

