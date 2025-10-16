Вчителька показала лайфхак, як пакувати косметику в ручну поклажу і зекономити (відео)

Шотландська мандрівниця, яка подорожує понад десять разів на рік, розкрила свій секрет, як зменшити багаж до мінімуму й не переплачувати за валізи. Її відео на TikTok уже зібрало понад 28 тисяч переглядів і сотні захоплених коментарів.

У ролику вчителька пояснила, що більше ніколи не купує дорожні мініатюри засобів у супермаркетах, назвавши їх "справжнім обманом". Замість цього вона використовує контейнери для контактних лінз, які коштують менше одного фунта (менше 56 грн). Про це вона розповіла у відео в акаунті під ніком @missteachtravelrepeat.

"Три таких маленьких контейнера замінили мені всі великі пляшки косметики й засоби для догляду. Вистачає майже на тиждень подорожі", — розповіла вона.

У невеликі баночки жінка переливає тональний крем, зволожувач, очищувальний гель і навіть рідкі рум’яна, які використовує як помаду. За її словами, такий спосіб дозволяє вмістити всі рідини в ручну поклажу без жодних проблем — і без доплат Ryanair.

Реакції людей

Коментатори у TikTok назвали ідею "геніальною" та "справжнім рятівником" для мандрівників.

"Це, мабуть, найкращий лайфхак, який я бачила!" — написала одна користувачка.

"Мені дуже подобається цей лайфхак! Я постійно так роблю з тональним кремом і зволожуючим кремом у своїй сумочці, бо в мене ніколи немає місця!" — зазначила інша.

Дехто зізнався, що тепер теж відмовляться від дорожніх мініверсій на користь звичайних контейнерів.

