Превратить копейки в капитал: украинка показала, как собрать 3000 грн двадцатками

Украинская блогерша, зарегистрированная в TikTok как Save Opoly, рассказывает подписчикам об основах финансовой грамотности. В частности, женщина раскрывает секреты накопления сбережений на небольших суммах.

В одном из последних видео блогерша продемонстрировала лайфхак, как отложить 3000 гривен только двадцатками. Для этого она использует специальные органайзеры, где предусмотрены средства на все возможные расходы. Видео быстро набирает популярность в сети, поэтому Фокус обратил на него внимание.

Как научиться экономить?

"Наконец пришло то время, когда я готова завершить челлендж двадцаток. Посмотрите, какую огромную пачку мне удалось собрать. Сначала планировала собрать только шестьдесят [купюр], а в результате получилось целых 150", — говорит женщина за кадром, пересчитывая деньги.

В сумме у нее получилось 3000 тысячи гривен. Если перевести в евро, получается около 60.

"Планирую пополнить одну из своих целей, а именно отпуск, поскольку я достаточно давно ничего сюда не откладывала. Поэтому зарисовываю две планеты. Всего в этом конверте у меня есть 130 евро. Я уверена, что после закрытия долга этот конверт будет наполняться гораздо быстрее", — заключает автор.

Сдача после покупок

Самое популярное видео блогера, где она показывает, как распоряжается мелочью. В частности сдачей, которая остаются после покупок.

"Меня очень радует, что в каждом конверте остались деньги. Где-то меньше, где-то больше, но это уже что-то. Главное, что деньги будут оставаться и накапливаться. За эту неделю мне удалось сэкономить ни много ни мало, а 172 гривны", — добавляет женщина.

В комментариях зрители начали спрашивать, где можно приобрести такие конверты для бюджета. Автор отметила, что на известных китайских маркетплейсах есть широкий выбор.

