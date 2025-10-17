Перетворити копійки на капітал: українка показала, як зібрати 3000 грн двадцятками

Українська блогерка, зареєстрована у TikTok як Save Opoly, розповідає підписникам про основи фінансової грамотності. Зокрема, жінка розкриває секрети накопичення заощаджень на невеликих сумах.

В одному з останніх відео блогерка продемонструвала лайфхак, як відкласти 3000 гривень лише двадцятками. Для цього вона використовує спеціальні органайзери, де передбачені кошти на всі можливі витрати. Відео швидко набирає популярності у мережі, тож Фокус звернув на нього увагу.

Як навчитись заощаджувати?

"Нарешті прийшов той час, коли я готова завершити челендж двадцяток. Подивіться, яку величеньку пачку мені вдалося зібрати. Спочатку планувала зібрати лише шістдесят (купюр), а в результаті вийшло цілих 150", — каже жінка за кадром, перераховуючи гроші.

В сумі у неї вийшло 3000 тисячі гривень. Якщо перевести у євро, виходить близько 60.

"Планую поповнити одну зі своїх цілей, а саме відпустку, оскільки я досить давно нічого сюди не відкладала. Тож замальовую дві планети. Загалом в цьому конверті я маю 130 євро. Я впевнена, що після закриття боргу цей конверт буде наповнюватися набагато швидше", — підсумовує авторка.

Жінка навчилась відкладати малі суми грошей Фото: TikTok

Решта після покупок

Найпопулярніше відео блогерки, де вона показує, як розпоряджається дрібними грошима. Зокрема рештою, яка залишається після покупок.

"Мене дуже тішить, що в кожному конверті залишились гроші. Десь менше, десь більше, але це вже щось. Головне, що гроші будуть залишатися і накопичуватися. За цей тиждень мені вдалось заощадити ні багато ні мало, а 172 гривні", — додає жінка.

У коментарях глядачі почали запитувати, де можна придбати такі конверти для бюджету. Авторка зауважила, що на відомих китайських маркетплейсах є широкий вибір.

