"Холостяк 14": Цимбалюк встретил первых девушек и сделал заявление (фото)
На телеканале "СТБ" стартовало долгожданное шоу "Холостяк". В главной роли — 35-летний актер Тарас Цимбалюк.
Он будет искать любовь в течение нескольких недель. Зрителей ожидает ряд свиданий, признаний и даже скандалов. Фокус рассказывает, чем начался первый выпуск проекта.
Холостяк 14
Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник. Он отметил, что лозунг этого сезона — "Любовь всегда актуальна".
Впоследствии Тарас Цимбалюк представился перед зрителями. Актер рассказал, что ему 35 лет, он украинский актер и холостяк. Одна из главных мечтаний главного героя шоу — расцвет украинского кино.
Тарас признался, что дважды разведен.
"Моя жизнь именно так сложилась. Было сложно, действительно", — сказал актер.
Первая жена Ангелина. Они поженились еще в студенческие годы. Вторая жена — визажистка Тина. Цимбалюк признался, что пожалел, что публично сделал ей предложение. Женщина не принимала его профессию, из-за чего были ссоры.
"Идя на этот проект, я не знал, какие меня ожидают девушки", — сказал Тарас.
А Решетник встретил главного героя словами: "Самый желанный холостяк страны".
В частности, актер отметил, что настроен оптимистично.
"Мне очень хотелось почувствовать интересных девушек", — сказал Тарас.
Участницы "Холостяка"
В начале первой вечеринки холостяк зачитал жизненные кредо девушек.
Он выбрал листок, на котором писало "Верь в свои силы". Его автором стала 29-летняя учительница алгебры и геометрии Яна. Она встречалась с актером ранее в заведении быстрого питания, но тогда не решилась проявить инициативу. Теперь она первой вышла познакомиться с главным героем проекта.
Второй вышла "Мисс Украина-2023" София Шамия.
Третьей стала фитнес-тренер и мастер спорта по прыжкам в высоту Ольга.
Четвертой вышла фотограф Юлия.
Пока Цимбалюк только быстро познакомился с девушками. В дальнейшем ожидается ряд свиданий и диалогов.
