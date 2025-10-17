"Холостяк 14": Цимбалюк встретил первых девушек и сделал заявление (фото)

На телеканале "СТБ" стартовало долгожданное шоу "Холостяк". В главной роли — 35-летний актер Тарас Цимбалюк.

Он будет искать любовь в течение нескольких недель. Зрителей ожидает ряд свиданий, признаний и даже скандалов. Фокус рассказывает, чем начался первый выпуск проекта.

Холостяк 14

Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник. Он отметил, что лозунг этого сезона — "Любовь всегда актуальна".

Впоследствии Тарас Цимбалюк представился перед зрителями. Актер рассказал, что ему 35 лет, он украинский актер и холостяк. Одна из главных мечтаний главного героя шоу — расцвет украинского кино.

Тарас признался, что дважды разведен.

"Моя жизнь именно так сложилась. Было сложно, действительно", — сказал актер.

Первая жена Ангелина. Они поженились еще в студенческие годы. Вторая жена — визажистка Тина. Цимбалюк признался, что пожалел, что публично сделал ей предложение. Женщина не принимала его профессию, из-за чего были ссоры.

"Идя на этот проект, я не знал, какие меня ожидают девушки", — сказал Тарас.

А Решетник встретил главного героя словами: "Самый желанный холостяк страны".

Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник Фото: СТБ

В частности, актер отметил, что настроен оптимистично.

"Мне очень хотелось почувствовать интересных девушек", — сказал Тарас.

Участницы "Холостяка"

В начале первой вечеринки холостяк зачитал жизненные кредо девушек.

Он выбрал листок, на котором писало "Верь в свои силы". Его автором стала 29-летняя учительница алгебры и геометрии Яна. Она встречалась с актером ранее в заведении быстрого питания, но тогда не решилась проявить инициативу. Теперь она первой вышла познакомиться с главным героем проекта.

Участницы "Холостяка 14" Фото: СТБ

Второй вышла "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Третьей стала фитнес-тренер и мастер спорта по прыжкам в высоту Ольга.

Четвертой вышла фотограф Юлия.

Пока Цимбалюк только быстро познакомился с девушками. В дальнейшем ожидается ряд свиданий и диалогов.

