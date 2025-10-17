"Холостяк 14": Цимбалюк зустрів перших дівчат та зробив заяву (фото)

На телеканалі "СТБ" стартувало довгоочікуване шоу "Холостяк". У головній ролі — 35-річний актор Тарас Цимбалюк.

Він шукатиме кохання протягом кількох тижнів. На глядачів очікує низка побачень, зізнань та навіть скандалів. Фокус розповідає, чим почався перший випуск проєкту.

Холостяк 14

Ведучим шоу традиційно став Григорій Решетнік. Він наголосив, що гасло цього сезону — "Кохання завжди на часі".

Згодом Тарас Цимбалюк представився перед глядачами. Актор розповів, що йому 35 років, він український актор та холостяк. Одна з головних мрій головного героя шоу — розквіт українського кіно.

Тарас зізнався, що двічі розлучений.

"Моє життя саме так склалося. Було складно, дійсно", — сказав актор.

Перша дружина Ангеліна. Вони одружилися ще у студентські роки. Друга дружина — візажистка Тіна. Цимбалюк зізнався, що пошкодував, що публічно зробив їй пропозицію. Жінка не приймала його професію, через що були сварки.

"Ідучи на цей проєкт, я не знав, які мене очікують дівчата", — сказав Тарас.

А Решетнік зустрів головного героя словами: "Найбажаніший холостяк країни".

Тарас Цимбалюк та Григорій Решетнік Фото: СТБ

Зокрема, актор наголосив, що налаштований оптимістично.

"Мені дуже хотілося відчути цікавих дівчат", — сказав Тарас.

Учасниці "Холостяка"

На початку першої вечірки холостяк зачитав життєві кредо дівчат.

Він обрав листок, на якому писало "Вір у свої сили". Його авторкою стала 29-річна вчителька алгебри та геометрії Яна. Вона зустрічалась з актором раніше в закладі швидкого харчування, але тоді не наважилась проявити ініціативу. Тепер вона першою вийшла познайомитися з головним героєм проєкту.

Учасниці "Холостяка 14" Фото: СТБ

Другою вийшла "Міс Україна-2023" Софія Шамія.

Третьою стала фітнес-тренерка та майстер спорту зі стрибків у висоту Ольга.

Четвертою вийшла фотографка Юлія.

Поки Цимбалюк лише швидко познайомився з дівчатами. Надалі очікуються низка побачень та діалогів.

