В Киеве продают пентхаус за 9 млн долларов со стеклянным куполом и террасой-"рекордсменкой" (фото)

Пентхаус в Киеве
В Киеве за 9 млн долларов продают пентхаус площадью 544 квадратных метра за 9 млн долларов | Фото: OLX

В Киеве недалеко от Офиса президента продается пентхаус за 9 млн долларов со стеклянным куполом над террасой, которая имеет самый большой в Украине угол обзора. Квартира занимает весь 14-й этаж здания.

Объявление о продаже пентхауса в Киеве опубликовано на сайт OLX. Автор утверждает, что квартира находится в "самом престижном и дорогом доме" в Украине.

Дом с самым дорогим пентхаусом в Киеве
Здание, в котором продается пентхаус с видом на Крещатик
Фото: OLX

В потолок встроен стеклянный купол, сквозь который видно небо. Пентхаус продается без ремонта. Его площадь составляет 544 квадратных метра, из которых 45 занимает кухня.

Пентхаус в Киеве имеет стеклянный купол
С террасы пентхауса открывается вид на Крещатик
Фото: OLX
В потолок пентхауса в Киеве встроен стеклянный купол
Сквозь стеклянный купол на потолке пентхауса видно небо
Фото: OLX

Квартира имеет отдельные санузлы для каждой спальни и гостевой санузел, а также отдельный вход для персонала. По словам продавца, в ней есть собственная вентиляционная система, системы очистки воздуха и воды, а также шумоизоляция.

В жилом комплексе организована круглосуточная охрана. Внутри здания есть собственный СПА-центр, кинотеатр, фитнес-центр и два лобби. Холлы по индивидуальному заказу украшала дизайнер интерьеров.

Холл дома с пентхаусом в Киеве
Холл ЖК с пентхаусом за 9 млн долларов украшен дизайнеркой интерьеров
Фото: OLX
Холл ЖК с пентхаусом в Киеве
Дизайн холла дома в Киеве, где продается пентхаус за 9 млн долларов
Фото: OLX

Автор объявления также отмечает, что здание имеет самый широкий в стране угол обзора с террасы, и это достижение внесено в Национальный реестр рекордов Украины.

Терраса пентхауса в Киеве
Терраса пентхауса на Крещатике установила рекорд Украины по углу обзора
Фото: OLX
Терраса пентхауса в Киеве установила национальный рекорд
Терраса пентхауса на Крещатике внесена в Национальный реестр рекордов Украины
Фото: OLX

