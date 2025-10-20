В Киеве продают пентхаус за 9 млн долларов со стеклянным куполом и террасой-"рекордсменкой" (фото)

В Киеве недалеко от Офиса президента продается пентхаус за 9 млн долларов со стеклянным куполом над террасой, которая имеет самый большой в Украине угол обзора. Квартира занимает весь 14-й этаж здания.

Объявление о продаже пентхауса в Киеве опубликовано на сайт OLX. Автор утверждает, что квартира находится в "самом престижном и дорогом доме" в Украине.

Здание, в котором продается пентхаус с видом на Крещатик Фото: OLX

В потолок встроен стеклянный купол, сквозь который видно небо. Пентхаус продается без ремонта. Его площадь составляет 544 квадратных метра, из которых 45 занимает кухня.

С террасы пентхауса открывается вид на Крещатик Фото: OLX Сквозь стеклянный купол на потолке пентхауса видно небо Фото: OLX

Квартира имеет отдельные санузлы для каждой спальни и гостевой санузел, а также отдельный вход для персонала. По словам продавца, в ней есть собственная вентиляционная система, системы очистки воздуха и воды, а также шумоизоляция.

В жилом комплексе организована круглосуточная охрана. Внутри здания есть собственный СПА-центр, кинотеатр, фитнес-центр и два лобби. Холлы по индивидуальному заказу украшала дизайнер интерьеров.

Відео дня

Холл ЖК с пентхаусом за 9 млн долларов украшен дизайнеркой интерьеров Фото: OLX Дизайн холла дома в Киеве, где продается пентхаус за 9 млн долларов Фото: OLX

Автор объявления также отмечает, что здание имеет самый широкий в стране угол обзора с террасы, и это достижение внесено в Национальный реестр рекордов Украины.

Терраса пентхауса на Крещатике установила рекорд Украины по углу обзора Фото: OLX Терраса пентхауса на Крещатике внесена в Национальный реестр рекордов Украины Фото: OLX

Напомним, 10 октября украинская певица Елена Тополя показала квартиру за $150 тысяч, которую россияне разрушили во время обстрела Киева 23 июня. Сейчас в доме семьи фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополя продолжается ремонт.

30 сентября Фокус рассказывал о "золотой" квартире в столичном жилом комплексе Regent Hill, которую продают за 3 млн долларов.