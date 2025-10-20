У Києві продають пентхаус за 9 млн доларів зі скляним куполом і терасою-"рекордсменкою" (фото)

У Києві неподалік Офісу президента продається пентхаус за 9 млн доларів зі скляним куполом над терасою, яка має найбільший в Україні кут огляду. Квартира займає весь 14-й поверх будівлі.

Оголошення про продаж пентхауса в Києві опубліковане на сайт OLX. Автор стверджує, що квартира знаходиться в "найпрестижнішому та найдорожчому будинку" в Україні.

Будівля, в який продається пентхаус з виглядом на Хрещатик Фото: OLX

В стелю вбудований скляний купол, крізь який видно небо. Пентхаус продається без ремонту. Його площа становить 544 квадратні метри, з яких 45 займає кухня.

З тераси пентхаусу відкривається вид на Хрещатик Фото: OLX Крізь скляний купол на стелі пентхауса видно небо Фото: OLX

Квартира має окремі санвузли для кожної спальні та гостьовий санвузол, а також окремий вхід для персоналу. За словами продавця, в ній є власна вентиляційна система, системи очищення повітря та води, а також шумоізоляція.

В житловому комплексі організована цілодобова охорона. Всередині будівлі є власний СПА-центр, кінотеатр, фітнес-центр і два лобі. Холи на індивідуальне замовлення оздоблювала дизайнерка інтер'єрів.

Хол ЖК з пентхаусом за 9 млн доларів оздоблений дизайнеркою інтер'єрів Фото: OLX Дизайн холу будинку у Києві, де продається пентхаус за 9 млн доларів Фото: OLX

Автор оголошення також зазначає, що будівля має найширший в країні кут огляду з тераси, і це досягнення внесено до Національного реєстру рекордів України.

Тераса пентхаусу на Хрещатику встановила рекорд України за кутом огляду Фото: OLX Тераса пентхаусу на Хрещатику внесена до Національного реєстру рекордів України Фото: OLX

