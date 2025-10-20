У Києві продають пентхаус за 9 млн доларів зі скляним куполом і терасою-"рекордсменкою" (фото)
У Києві неподалік Офісу президента продається пентхаус за 9 млн доларів зі скляним куполом над терасою, яка має найбільший в Україні кут огляду. Квартира займає весь 14-й поверх будівлі.
Оголошення про продаж пентхауса в Києві опубліковане на сайт OLX. Автор стверджує, що квартира знаходиться в "найпрестижнішому та найдорожчому будинку" в Україні.
В стелю вбудований скляний купол, крізь який видно небо. Пентхаус продається без ремонту. Його площа становить 544 квадратні метри, з яких 45 займає кухня.
Квартира має окремі санвузли для кожної спальні та гостьовий санвузол, а також окремий вхід для персоналу. За словами продавця, в ній є власна вентиляційна система, системи очищення повітря та води, а також шумоізоляція.
В житловому комплексі організована цілодобова охорона. Всередині будівлі є власний СПА-центр, кінотеатр, фітнес-центр і два лобі. Холи на індивідуальне замовлення оздоблювала дизайнерка інтер'єрів.
Автор оголошення також зазначає, що будівля має найширший в країні кут огляду з тераси, і це досягнення внесено до Національного реєстру рекордів України.
Нагадаємо, 10 жовтня українська співачка Олена Тополя показала квартиру за $150 тисяч, яку росіяни зруйнували під час обстрілу Києва 23 червня. Зараз у помешканні родини фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі триває ремонт.
30 вересня Фокус розповідав про "золоту" квартиру в столичному житловому комплексі Regent Hill, яку продають за 3 млн доларів.