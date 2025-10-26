Отложите немедленно: генеральный директор назвал вещь, которая портит деловые встречи

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон дал "небольшой урок менеджмента" для профессионалов, когда дело доходит до проведения встреч. Нужно уделить все свое внимание.

Даймон советует забрать вещи, которые могут отвлекать ваше внимание во время встречи. Об этом пишет CNBC.

Это неуважение

"Если перед вами iPad, и выглядит так, будто вы читаете свою электронную почту или получаете уведомления, я скажу вам закрыть эту проклятую штуку", — сказал гендиректор, добавив, что это неуважение.

Соответствующий этикет встреч, такой как предварительная подготовка и практика активного слушания, сигнализирует о том, что вы заботитесь о поставленной задаче и что увлечены своей работой.

"Когда я иду на встречу, я делаю предварительное чтение, и вы получаете 100% моего внимания", — сказал он.

Даймон советует убрать вещи, которые могут отвлекать ваше внимание Фото: pexels.com

Даймон, который призвал своих сотрудников к "большей настойчивости" при внедрении политики пятидневной работы в офисе, поделился большим количеством своих советов по проведению встреч.

"Когда [встречи] происходят, они должны начинаться вовремя и заканчиваться вовремя — и кто-то должен их вести", — заявил генеральный директор.

Также у каждой встречи должна быть цель и список дальнейших действий. Он добавил, что проверка телефонов и планшетов "должна прекратиться: это неуважение. Это тратит время впустую".

Ведение заметок или запись встречи с помощью планшета или смартфона может быть неправильно истолковано как отправка текстовых сообщений или прокрутка. А если появится уведомление, оно может отвлечь вас, что может оставить плохое впечатление.

Телефон будет отвлекать вас от встречи Фото: Unsplash

Используйте ручку и бумагу

Но просто слушать недостаточно: задавайте дополнительные вопросы, особенно те, которые показывают, что вы были внимательны, ссылаясь на информацию или точки зрения, которые ранее обсуждались на встрече.

Если вы делаете заметки, попробуйте использовать ручку и бумагу.

Во время цифрового письма устройство начинает шептать вам: "Возможно, нам стоит на минутку проверить социальные сети. Возможно, нам стоит отправить еще одно сообщение".

А рукописный текст помогает сосредоточиться.

