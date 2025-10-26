Відкладіть негайно: генеральний директор назвав річ, яка псує ділові зустрічі

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон дав "невеликий урок менеджменту" для професіоналів, коли справа доходить до проведення зустрічей. Потрібно приділити всю свою увагу.

Даймон радить забрати речі, які можуть відволікати вашу увагу під час зустрічі. Про це пише CNBC.

Це неповага

"Якщо перед вами iPad, і виглядає так, ніби ви читаєте свою електронну пошту або отримуєте сповіщення, я скажу вам закрити цю кляту штуку", — сказав гендиректор, додавши, що це неповага.

Відповідний етикет зустрічей, такий як попередня підготовка та практика активного слухання, сигналізує про те, що ви дбаєте про поставлене завдання та що захоплені своєю роботою.

"Коли я йду на зустріч, я роблю попереднє читання, і ви отримуєте 100% моєї уваги", — сказав він.

Даймон радить забрати речі, які можуть відволікати вашу увагу Фото: pexels.com

Даймон, який закликав своїх співробітників до "більшої наполегливості" під час впровадження політики п’ятиденної роботи в офісі, поділився більшою кількістю своїх порад щодо проведення зустрічей.

"Коли [зустрічі] відбуваються, вони мають починатися вчасно та закінчуватися вчасно — і хтось має їх вести", — заявив генеральний директор.

Також у кожної зустрічі має бути мета та список подальших дій. Він додав, що перевірка телефонів і планшетів "має припинитися: це неповага. Це марнує час".

Ведення нотаток або запис зустрічі за допомогою планшета чи смартфона може бути неправильно витлумачено як надсилання текстових повідомлень або прокручування. А якщо з’явиться сповіщення, воно може відволікти вас, що може залишити погане враження.

Телефон буде відволікати вас від зустрічі Фото: Unsplash

Використовуйте ручку і папір

Але просто слухати недостатньо: ставте додаткові запитання, особливо ті, які показують, що ви були уважні, посилаючись на інформацію чи точки зору, які раніше обговорювалися на зустрічі.

Якщо ви робите нотатки, спробуйте використовувати ручку та папір.

Під час цифрового письма пристрій починає шепотіти вам: "Можливо, нам варто на хвилинку перевірити соціальні мережі. Можливо, нам варто надіслати ще одне повідомлення".

А рукописний текст допомагає зосередитися.

