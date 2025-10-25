Садовод рассказал, для чего кладут чайные пакетики в вазоны (фото)

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, но большинство людей даже не догадывается, что использованные чайные пакетики — не отходы, а бесплатный и мощный ресурс для садоводства.

Эксперты утверждают, что благодаря содержанию основных питательных веществ чайные листья могут стать настоящим природным удобрением. Крис Вейр, специалист по садоводству из Climbing Wild Gardeners, рассказал, как это влияет на комнатные растения, пишет The Mirror.

"Чайные пакетики содержат много полезных веществ, которые улучшают структуру почвы, помогают ей удерживать влагу и питают растения необходимыми микроэлементами. Благодаря высокому содержанию таниновой кислоты, они также могут несколько снижать pH почвы, что идеально для ацидофильных растений", — объясняет Вейр.

Согласно исследованиям, использованный чай — это настоящий коктейль из важных элементов, таких как азот (N), фосфор (P) и калий (K). Эти компоненты необходимы для здорового роста растений, от корневой системы до листьев и цветения.

Відео дня

"Когда чайные листья и мешочек разлагаются, они выделяют питательные вещества в почву. Это помогает растениям не только процветать, но и лучше сохранять влагу", — отмечают эксперты из издания The Art of Tea.

Защита от вредителей без химии

Неприятный для насекомых и некоторых животных аромат и состав чая делает его прекрасным природным средством для защиты насаждений. Слизни и улитки не переносят интенсивный запах чая и, как правило, обходят места, где он разложен. Просто положите отработанные пакетики в клумбы и грядки.

Использованными чайными пакетиками удобряют комнатные растения Фото: Pixels

Пакетики из чая эффективны даже против более крупных животных, таких как коты и лисы, которые часто раскапывают сад. Чтобы предотвратить повреждение корней, эксперты советуют разместить пакетики в местах, которые животные могут использовать для рытья, и слегка прикрыть их землей.

Ускорение созревания компоста

Благодаря высокому содержанию азота чай ускоряет разложение другого органического вещества. Это помогает компосту быстрее созреть.

Единственное предостережение: необходимо убедиться, что сами пакетики изготовлены из компостируемого материала (бумаги или натуральных волокон), а не из пластика. Если вы не уверены в материале, просто высыпьте содержимое пакетика непосредственно на компостную кучу

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Хозяева часто жалуются на то, что их стиральные машины работают медленно или начинают неприятно пахнуть. Как оказалось, во многих случаях проблема кроется в неправильном использовании бытовой техники.

Как правильно стирать вещи из секонд-хенда: простые советы для всех.

А вот эксперт Джадд Кларк рассказал, что лучший вариант для длительного хранения куриных яиц — это холодильник, но он не советует класть их в специальный лоток, который обычно размещается на дверце. По словам знатока, это массовая ошибка.