Садівник розказав, для чого кладуть чайні пакетики у вазони (фото)

Чай є одним із найпопулярніших напоїв у світі, але більшість людей навіть не здогадується, що використані чайні пакетики — не відходи, а безплатний і потужний ресурс для садівництва.

Експерти стверджують, що завдяки вмісту основних поживних речовин чайне листя може стати справжнім природним добривом. Кріс Вейр, фахівець із садівництва з Climbing Wild Gardeners, розповів, як це впливає на кімнатні рослини, пише The Mirror.

"Чайні пакетики містять багато корисних речовин, які покращують структуру ґрунту, допомагають йому утримувати вологу і живлять рослини необхідними мікроелементами. Завдяки високому вмісту танінової кислоти, вони також можуть дещо знижувати pH ґрунту, що ідеально для ацидофільних рослин", — пояснює Вейр.

Згідно з дослідженнями, використаний чай — це справжній коктейль із важливих елементів, таких як азот (N), фосфор (P) та калій (K). Ці компоненти необхідні для здорового росту рослин, від кореневої системи до листя та цвітіння.

Відео дня

"Коли чайне листя та мішечок розкладаються, вони виділяють поживні речовини в ґрунт. Це допомагає рослинам не тільки процвітати, але й краще зберігати вологу", — зазначають експерти з видання The Art of Tea.

Захист від шкідників без хімії

Неприємний для комах та деяких тварин аромат і склад чаю робить його чудовим природним засобом для захисту насаджень. Слимаки та равлики не переносять інтенсивний запах чаю і, як правило, обходять місця, де він розкладений. Просто покладіть відпрацьовані пакетики у клумби та грядки.

Використаними чайними пакетиками удобрюють кімнатні рослини Фото: Pixels

Пакетики з чаю ефективні навіть проти більших тварин, таких як коти та лисиці, які часто розкопують сад. Щоб запобігти пошкодженню коренів, експерти радять розмістити пакетики в місцях, які тварини можуть використовувати для риття, і злегка прикрити їх землею.

Прискорення дозрівання компосту

Завдяки високому вмісту азоту чай прискорює розкладання іншої органічної речовини. Це допомагає компосту швидше дозріти.

Єдине застереження: необхідно переконатися, що самі пакетики виготовлені з компостованого матеріалу (паперу чи натуральних волокон), а не з пластику. Якщо ви не впевнені в матеріалі, просто висипте вміст пакетика безпосередньо на компостну купу

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Господарі часто скаржаться на те, що їхні пральні машини працюють повільно або починають неприємно пахнути. Як виявилося, у багатьох випадках проблема криється у неправильному використанні побутової техніки.

Як правильно прати речі із секонд-хенду: прості поради для всіх.

А от експерт Джадд Кларк розповів, що найкращий варіант для тривалого зберігання курячих яєць — це холодильник, але він не радить класти їх у спеціальний лоток, що зазвичай розміщується на дверцятах. За словами знавця, це масова помилка.