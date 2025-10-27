"Поддерживайте мою маму": известный ведущий Виталий Теплюк заявил, что его мобилизовали

Виталий Теплюк поделился личной новостью, которая тронула его подписчиков. В соцсетях он рассказал, что отныне будет служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Актер сообщил, что его мобилизовали 26 октября. Об этом он написал в своих соцсетях, отметив кратко: "Друзья, я мобилизован."

В комментариях под сообщением Теплюк обратился к подписчикам с просьбой поддержать его мать.

"Друзья, кто знает, поддерживайте мою Маму", — написал Виталий.

Виталий Теплюк о мобилизации Фото: Facebook

За 4 часа до этого ведущий рассказывал, что его забрали в территориальный центр комплектования.

"Забрали в ТЦК. Голосеевский. Просто, пусть это будет здесь. Живите жизнь, мои друзья! Всем мира и добра", — сообщил ведущий.

Публикация Теплюка вызвала волну поддержки в сети — коллеги и зрители желают ему сил, мужества и скорейшего возвращения домой.

