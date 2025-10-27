"Підтримуйте мою маму": відомий ведучий Віталій Теплюк заявив, що його мобілізували
Віталій Теплюк поділився особистою новиною, яка зворушила його підписників. У соцмережах він розповів, що відтепер служитиме в лавах Збройних сил України.
Актор повідомив, що його мобілізували 26 жовтня. Про це він написав у своїх соцмережах, зазначивши коротко: "Друзі, я мобілізований."
У коментарях під дописом Теплюк звернувся до підписників із проханням підтримати його матір.
"Друзі, хто знає, підтримуйте мою Маму", — написав Віталій.
За 4 години до цього ведучий розповідав, що його забрали до територіального центру комплектування.
"Забрали в ТЦК. Голосіївський. Просто, хай це буде тут. Живіть життя, мої друзі! Всім миру і добра", — повідомив ведучий.
Публікація Теплюка викликала хвилю підтримки в мережі — колеги та глядачі бажають йому сил, мужності й швидкого повернення додому.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Автор і засновник Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України. Він поділився власними відчуттями та розповів, як сприймає цей новий етап у житті.
- Блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса посеред столиці зупинили троє чоловіків у поліцейській формі з вимогою показати вміст сумок та телефонів, після чого чоловіка мобілізували. Інфлюенсерка каже, що "це просто викрадення".
Крім того, український музикант Андрій Бармалій долучився до лав ЗСУ. Талановитий київський саксофоніст показався у військовій формі.