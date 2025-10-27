"Здесь опасно": Дмитрий Гордон рассказал, готовы ли его сыновья вступить в ряды ВСУ (фото)

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился несколькими личными деталями о своей семье. Однако он признал, что из-за безопасности вынужден скрывать большинство информации.

На вопрос журналистки Алины Доротюк о том, где сейчас живут его трое сыновей и четверо дочерей, Гордон ответил, что не может рассказать эту информацию. Об этом стало известно из нового интервью.

"Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно", — сказал Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон и сын Дмитрий Фото: YouTube

Сыновья Дмитрия Гордона

Также он прокомментировал, изъявляли ли его сыновья желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По словам Гордона, двое из них родились за границей.

"Один из них имеет гражданство США, второй много-много лет живет в Америке. Третий сын имеет болезнь, без его ведома не могу сказать какую", — пояснил журналист.

Сын Дмитрия Гордона — Ростислав Фото: YouTube

Интервьюер не стал уточнять, в каких именно странах сейчас находятся его дети, подчеркнув, что вопрос безопасности для него является приоритетом.

