Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Здесь опасно": Дмитрий Гордон рассказал, готовы ли его сыновья вступить в ряды ВСУ (фото)

сын Дмитрия Гордона
Дмитрий Гордон с сыном Львом | Фото: YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился несколькими личными деталями о своей семье. Однако он признал, что из-за безопасности вынужден скрывать большинство информации.

На вопрос журналистки Алины Доротюк о том, где сейчас живут его трое сыновей и четверо дочерей, Гордон ответил, что не может рассказать эту информацию. Об этом стало известно из нового интервью.

"Из-за опасности моей и моей семьи, все, что касается моих детей, ничего рассказывать не могу. Они не в Украине, потому что здесь опасно", — сказал Дмитрий Гордон.

сын Гордона или мобилизуется
Дмитрий Гордон и сын Дмитрий
Фото: YouTube

Сыновья Дмитрия Гордона

Также он прокомментировал, изъявляли ли его сыновья желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По словам Гордона, двое из них родились за границей.

"Один из них имеет гражданство США, второй много-много лет живет в Америке. Третий сын имеет болезнь, без его ведома не могу сказать какую", — пояснил журналист.

Відео дня
почему сыновья Гордона не в ЗСУ
Сын Дмитрия Гордона — Ростислав
Фото: YouTube

Интервьюер не стал уточнять, в каких именно странах сейчас находятся его дети, подчеркнув, что вопрос безопасности для него является приоритетом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Гордон удивил фото с Софией Ротару.