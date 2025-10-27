"Тут небезпечно": Дмитро Гордон розповів, чи готові його сини вступити до лав ЗСУ (фото)

Український журналіст Дмитро Гордон поділився кількома особистими деталями про свою сім’ю. Однак він визнав, що через безпеку змушений приховувати більшість інформації.

На запитання журналістки Аліни Доротюк про те, де нині мешкають його троє синів і четверо доньок, Гордон відповів, що не може розповісти цю інформацію. Про це стало відомо із нового інтерв'ю.

"Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно", — сказав Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон і син Дмитро Фото: YouTube

Сини Дмитра Гордона

Також він прокоментував, чи виявляли його сини бажання вступити до лав Збройних сил України. За словами Гордона, двоє з них народилися за кордоном.

"Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати яку", — пояснив журналіст.

Син Дмитра Гордона – Ростислав Фото: YouTube

Інтерв'юер не став уточнювати, у яких саме країнах зараз перебувають його діти, наголосивши, що питання безпеки для нього є пріоритетом.

