Умерла известная актриса Прунелла Скейлз: год назад из жизни ушел ее муж (фото)

Британская актриса и звезда сериала "Фолти Тауэрс" Прунелла Скейлз умерла в возрасте 93 лет. Год назад из жизни ушел ее муж Тимоти Уэст.

Скейлз была наиболее известна за роль менеджера отеля Сибил Фолти, многострадальной жены Бэзила, которого сыграл Джон Клиз, в классическом британском ситкоме. Об этом пишет BBC.

Умерла Прунелла Скейлз

По словам ее сыновей Сэмюэля и Джозефа, актриса ушла из жизни "мирно дома в Лондоне". Они добавили, что за день до смерти она смотрела "Фолти Тауэрс".

Ее коллега Джон Клиз отдал дань уважения, назвав Скейлз "действительно замечательной комической актрисой". Он сказал: "Сцена за сценой она была абсолютно идеальной".

В 2013 году актрисе поставили диагноз сосудистая деменция.

"Наша дорогая мать Прунелла Скейлз мирно умерла дома в Лондоне вчера. Ей было 93 года. Хотя деменция заставила ее уйти на пенсию из замечательной актерской карьеры, которая длилась почти 70 лет, она продолжала жить дома", — рассказали ее сыновья.

Прунелла Скейлз Фото: Getty Images

Муж умер год назад

Ее муж, также актер, Тимоти Уэст, умер в ноябре прошлого года.

У звезды экрана остались двое сыновей и одна падчерица, семеро внуков и четверо правнуков.

В заявлении семьи добавляется: "Мы хотели бы поблагодарить всех, кто так прекрасно заботился о Пру в конце ее жизни: ее последние дни были комфортными, счастливыми и окруженными любовью".

Клиз сказал: "Как печально. Пру была действительно замечательной комической актрисой. Недавно я пересмотрел несколько отрывков из "Фолти Тауэрс", ища книгу. Сцена за сценой она была абсолютно идеальной".

Актер добавил: "Она была очень милой женщиной, которая большую часть своей жизни извинялась. Я дразнил ее по этому поводу. Я очень, очень любил ее".

Прунелла Скейлз и Тимоти Уэст Фото: Getty Images

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отметил, что Скейлз была "частью золотой эры британской комедии" и человеком, который "подарил многим людям огромное удовольствие".

Прунелла Скейлз также получила номинацию на премию BAFTA за роль королевы Елизаветы II в телевизионной пьесе Алана Беннета 1991 года "Вопрос приписывания".

