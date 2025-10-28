Померла відома акторка Прунелла Скейлз: рік тому з життя пішов її чоловік (фото)

Британська акторка та зірка серіалу "Фолті Таверс" Прунелла Скейлз померла у віці 93 років. Рік тому з життя пішов її чоловік Тімоті Вест.

Скейлз була найбільш відома за роль менеджерки готелю Сібіл Фолті, багатостраждальної дружини Безіла, якого зіграв Джон Кліз, у класичному британському ситкомі. Про це пише BBC.

Померла Прунелла Скейлз

За словами її синів Семюеля та Джозефа, акторка пішла з життя "мирно вдома в Лондоні". Вони додали, що за день до смерті вона дивилася "Фолті Таверс".

Її колега Джон Кліз віддав шану, назвавши Скейлз "дійсно чудовою комічною акторкою". Він сказав: "Сцена за сценою вона була абсолютно ідеальною".

У 2013 році акторці поставили діагноз судинна деменція.

"Наша люба мати Прунелла Скейлз мирно померла вдома в Лондоні вчора. Їй було 93 роки. Хоча деменція змусила її піти на пенсію з чудової акторської кар'єри, яка тривала майже 70 років, вона продовжувала жити вдома", — розповіли її сини.

Прунелла Скейлз Фото: Getty Images

Чоловік помер рік тому

Її чоловік, також актор, Тімоті Вест, помер у листопаді минулого року.

У зірки екрану залишилися двоє синів та одна падчерка, семеро онуків та четверо правнуків.

У заяві родини додається: "Ми хотіли б подякувати всім, хто так чудово піклувався про Пру наприкінці її життя: її останні дні були комфортними, щасливими та оточеними любов’ю".

Кліз сказав: "Як сумно. Пру була справді чудовою комічною акторкою. Нещодавно я переглянув кілька уривків із "Фолті Таверс", шукаючи книгу. Сцена за сценою вона була абсолютно ідеальною".

Актор додав: "Вона була дуже милою жінкою, яка більшу частину свого життя вибачалася. Я дражнив її з цього приводу. Я дуже, дуже любив її".

Прунелла Скейлз та Тімоті Вест Фото: Getty Images

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зазначив, що Скейлз була "частиною золотої ери британської комедії" та людиною, яка "подарувала багатьом людям величезне задоволення".

Прунелла Скейлз також отримала номінацію на премію BAFTA за роль королеви Єлизавети II у телевізійній п'єсі Алана Беннета 1991 року "Питання приписування".

