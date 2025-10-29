"Мы ничего не могли поделать": муж Поляковой впервые высказался о замужестве 20-летней дочери Маши

Муж украинской певицы Оли Поляковой, Вадим Буряковский, поделился своими мыслями относительно замужества старшей дочери Марии, которая недавно вышла замуж в США. По словам Вадима, он не влиял на решение дочери, ведь она давно живет за океаном.

В июле этого года 20-летняя Мария Полякова стала женой музыканта Эдена Пассарелли. Ее папа сказал, что она уже взрослая, поэтому самостоятельно принимает решение. Об этом он рассказал в проекте "Наедине с Гламуром".

"Я по ней скучаю, но она уже взрослая — что я должен ей говорить? Она уже далеко и мы ничего не могли сделать. Зять — музыкант, симпатичный парень. А дальше будем видеть по делам", -

Также мужчина признался, что не владеет английским на достаточном уровне, чтобы общаться с новым членом семьи без перевода.

Отношения Поляковой и Буряковского

Оля Полякова и Вадим Буряковский вместе уже более двух десятилетий. Пара воспитывает двух дочерей — 20-летнюю Марию, студентку Беркли, и 14-летнюю Алису, которая также мечтает об образовании за рубежом и уже определилась с будущей профессией.

Дочь Поляковой вышла замуж

Дочь Оли Поляковой, Мария, недавно официально соединила свою жизнь с иностранцем Эденом Пассарелли. Из-за стремительных событий вокруг пары в сети даже появились слухи о возможной беременности, однако девушка быстро их опровергла.

Маша Полякова и ее жених Эден Пассарелли и ее невеста Фото: instagram.com/marypoppers1/

Сейчас Маша получает музыкальное образование в престижном колледже, где учится и ее муж. Супруги выступают в совместной группе. Живут ли они вместе после свадьбы — пока неизвестно, ведь Полякова-младшая не раскрывает этих подробностей.

Предложение руки и сердца Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Маша приняла признание, сказав ему "да".

