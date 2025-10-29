"Ми нічого не могли вдіяти": чоловік Полякової вперше висловився про заміжжя 20-річної доньки Маші

Чоловік української співачки Олі Полякової, Вадим Буряковський, поділився своїми думками щодо заміжжя старшої доньки Марії, яка нещодавно вийшла заміж у США. За словами Вадима, він не впливав на рішення доньки, адже вона давно живе за океаном.

У липні цього року 20-річна Марія Полякова стала дружиною музиканта Едена Пассареллі. Її тато сказав, що вона вже доросла, тож самостійно приймає рішення. Про це він розповів у проєкті "Наодинці з Гламуром".

"Я за нею сумую, але ж вона вже доросла — що я маю їй казати? Вона вже далеко та ми нічого не могли вдіяти. Зять — музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах", —

Також чоловік зізнався, що не володіє англійською на достатньому рівні, щоб спілкуватися з новим членом родини без перекладу.

Стосунки Полякової і Буряковського

Оля Полякова та Вадим Буряковський разом уже понад два десятиліття. Пара виховує двох доньок — 20-річну Марію, студентку Берклі, та 14-річну Алісу, яка також мріє про освіту за кордоном і вже визначилася з майбутньою професією.

Донька Полякової вийшла заміж

Донька Олі Полякової, Марія, нещодавно офіційно поєднала своє життя з іноземцем Еденом Пассареллі. Через стрімкі події навколо пари у мережі навіть з’явилися чутки про можливу вагітність, проте дівчина швидко їх спростувала.

Маша Полякова і її наречений Еден Пассареллі Фото: instagram.com/marypoppers1/

Зараз Маша здобуває музичну освіту в престижному коледжі, де навчається і її чоловік. Подружжя виступає у спільному гурті. Чи живуть вони разом після весілля – наразі невідомо, адже Полякова-молодша не розкриває цих подробиць.

Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично – на яхті. Він підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Маша прийняла освідчення, сказавши йому "так".

