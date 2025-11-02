"Я же нормальный отец": Алан Бадоев сказал, почему не хочет, чтобы его дети возвращались в Украину (фото)

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев откровенно рассказал о своих детях. Он рассказал, как часто видится с ними, и планируют ли они возвращение в Украину.

По словам художника, из-за работы он редко выезжает из страны, поэтому встречи с семьей, которая живет за границей, случаются нечасто. В комментарии в программе "Ближе к звездам" режиссер отметил, что каждый такой момент является особенным, ведь дети не отходят от него во время совместного времени.

"Я выезжаю только с "Долгими сутками" (ред.: документальный фильм Бадоева) или с другими военными темами, когда мне нужно собрать деньги. Конечно все дети сразу со мной ходят "гуськом", потому что это единственная возможность увидеться", — поделился Алан.

Режиссер также признался, что не хотел бы, чтобы его сын и дочь возвращались в Украину во время войны, ведь не желает, чтобы они переживали страхи военной реальности.

"Ну, я же нормальный отец. Почему они должны видеть это? Я не хочу", — сказал Бадоев.

Дети Бадоева

Известно, что у режиссера есть одна родная дочь — 20-летняя Лолита, которую он имеет от брака с телеведущей Жанной Бадоевой. Кроме того, он воспитывал ее старшего сына Бориса от предыдущего брака Жанны.

Лолита Бадоева Фото: Instagram Борис Бадоев Фото: Instagram

