"Я ж нормальний батько": Алан Бадоєв сказав, чому не хоче, щоб його діти поверталися в Україну (фото)

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв відверто розказав про своїх дітей. Він розповів, як часто бачиться з ними, та чи планують вони повернення в Україну.

За словами митця, через роботу він рідко виїжджає з країни, тому зустрічі з родиною, яка живе за кордоном, трапляються нечасто. У коментарі в програмі "Ближче до зірок" режисер зазначив, що кожна така мить є особливою, адже діти не відходять від нього під час спільного часу.

"Я виїжджаю тільки з "Довгою добою" (ред.: документальний фільм Бадоєва) або з іншими військовими темами, коли мені потрібно зібрати гроші. Звісно всі діти одразу зі мною ходять "гуськом", бо це єдина можливість побачитись", — поділився Алан.

Режисер також зізнався, що не хотів би, аби його син і донька поверталися до України під час війни, адже не бажає, щоб вони переживали страхи воєнної реальності.

"Ну, я ж нормальний батько. Чому вони мають бачити це? Я не хочу", — сказав Бадоєв.

Діти Бадоєва

Відомо, що у режисера є одна рідна донька — 20-річна Лоліта, яку він має від шлюбу з телеведучою Жанною Бадоєвою. Крім того, він виховував її старшого сина Бориса від попереднього шлюбу Жанни.

Лоліта Бадоєва Фото: Instagram Борис Бадоєв Фото: Instagram

