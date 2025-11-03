"Он не болел, не жаловался на здоровье": жена Андрея "Дизеля" Яценко впервые прокомментировала его смерть

Реперка Евгения Фара призналась, что до сих пор тяжело переживает потерю мужа. По ее словам, уход Дизеля стал для нее настоящим потрясением — он не имел проблем со здоровьем и никогда не жаловался на самочувствие.

Жена покойного фронтмена группы Green Grey Андрея Яценко, известного под сценическим именем Дизель, впервые поделилась своими эмоциями после его смерти в программе "ЖВЛ представляет".

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов", — сказала Евгения.

30 октября в Киеве состоялся концерт памяти Андрея Яценко. Вдова искренне поблагодарила всех, кто пришел почтить память музыканта.

"Он 30 лет горел музыкой, группой. Я очень благодарна всем, кто пришел поддержать меня и память об Андрее. Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам выражаться", — отметила она.

Смерть Андрея Яценко из Green Grey: что известно

Андрей Яценко (сценическое имя Дизель) — основатель и гитарист группы Green Grey, одного из пионеров рок-сцены независимой Украины. Родился 25 декабря 1969 года в Киеве.

В 1993 году Яценко создал Green Grey, и уже вскоре коллектив стал известным благодаря сочетанию рока, фанка и электроники в стиле, который они сами называли "укр-поп". Группа выпустила ряд хитов, среди которых "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", и дважды получила престижную награду MTV Europe Music Awards.

Андрей Яценко Фото: Instagram

Кроме творчества, Яценко активно включился в общественное и волонтерское движение: после полномасштабного вторжения России в Украину он заключил контракт с батальоном "Мрия", поддерживал украинских музыкантов и инициировал благотворительные проекты.

Музыкант отошел в вечность 20 октября 2025 года из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

