"Він не хворів, не жалівся на здоров'я": дружина Андрія "Дизеля" Яценка вперше прокоментувала його смерть

Реперка Євгенія Фара зізналась, що досі важко переживає втрату чоловіка. За її словами, відхід Дизеля став для неї справжнім потрясінням — він не мав проблем зі здоров’ям і ніколи не скаржився на самопочуття.

Дружина покійного фронтмена гурту Green Grey Андрія Яценка, відомого під сценічним ім’ям Дизель, уперше поділилась своїми емоціями після його смерті у програмі "ЖВЛ представляє".

"Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів", — сказала Євгенія.

30 жовтня в Києві відбувся концерт пам’яті Андрія Яценка. Вдова щиро подякувала всім, хто прийшов вшанувати пам’ять музиканта.

"Він 30 років горів музикою, гуртом. Я дуже вдячна всім, хто прийшов підтримати мене і пам'ять про Андрія. Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися", — зазначила вона.

Смерть Андрія Яценка з Green Grey: що відомо

Андрій Яценко (сценічне ім’я Дизель) — засновник і гітарист гурту Green Grey, одного з піонерів рок-сцени незалежної України. Народився 25 грудня 1969 року в Києві.

У 1993 році Яценко створив Green Grey, і вже незабаром колектив став відомим завдяки поєднанню року, фанку та електроніки в стилі, який вони самі називали "укр-поп". Гурт випустив низку хітів, серед яких "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", і двічі отримав престижну нагороду MTV Europe Music Awards.

Андрій Яценко Фото: Instagram

Окрім творчості, Яценко активно долучився до громадського й волонтерського руху: після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він уклав контракт з батальйоном "Мрія", підтримував українських музикантів та ініціював благодійні проєкти.

Музикант відійшов у вічність 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, спричинену ішемічною хворобою серця.

