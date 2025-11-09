Гениальная идея отца помогла дочери экономить сотни долларов в месяц: что он сделал

Кайлия Макги и ее жених не были уверены, стоит ли продлевать аренду в июне 2025 года. Зато отец девушки превратил свой гараж в доступную квартиру для пары.

Макги и ее жених смогли сосредоточиться на своем будущем и сэкономить деньги, живя там. Об этом пишет Business Insider.

Кайлии Макги и ее жениху нужно было переехать в июне 2025 года. 21-летняя девушка и ее возлюбленный проживали в квартире вместе в Гилберте, штат Аризона, два с половиной года со своей собакой Зевсом. Макги работает в сфере финансов недвижимости и получает образование онлайн в Университете штата Аризона.

Кайлия Макги с женихом Фото: Business Insider

Когда ее жених окончил Университет правосудия в мае, его планы были под вопросом. Он решал, начать ли искать работу или играть в баскетбол с дополнительным годом права на обучение в другом университете.

"Когда он закончил обучение, было много вопросов", — говорит Макги.

"Хотим ли мы остаться в городе? Хотим ли мы переехать ближе к тому месту, где я работаю? Хочет ли он воспользоваться этим правом на обучение?" — добавила она.

Гениальная идея отца

Из-за неопределенности Макги и ее жених не были уверены, продлевать ли договор аренды, когда он закончился в июне. Они не хотели быть связанными договором аренды, поскольку рассматривали возможность переезда через несколько месяцев.

Тогда у отца Макги возникла идея. Отец Макги предложил им переехать в дом своей семьи в отдельное помещение. Родители девушки живут с ее сестрой в доме, который они построили в 2022 году.

Макги прожила со своей семьей в этом доме около девяти месяцев в 2022 году, но затем она переехала, когда начала взрослеть.

Дом Макги Фото: Business Insider

Превратил часть дома в квартиру

В доме была спальня на первом этаже сразу рядом с гаражом, которая, по мнению родителей Макги, могла бы стать идеальной квартирой для Макги и ее жениха, если немного доработать. Они не хотели, чтобы Макги и ее жених чувствовали, что у них нет собственного пространства.

Отец Макги превратил часть дома в квартиру для своей дочери. Дело в том, что мужчина когда-то владел подрядной компанией, поэтому он смог сделать место более приватным для Макги самостоятельно. В конце концов, он превратил гараж, спальню и ванную комнату в частную зону.

"Они хотели создать для нас большее пространство, чтобы нам было там комфортно", — сказала Макги.

Спальня на первом этаже дома имела ванную комнату рядом в коридоре, и она имела общую стену с гаражом.

Чтобы создать пространство, похожее на квартиру, отец Макги снял оригинальные двери из спальни и перенес их в конец коридора, отделив пространство от главного дома. В коридоре можно увидеть два дверных проема: один ведет в ванную комнату, а другой — в спальню.

Отец превратил часть дома в квартиру Фото: Business Insider

В ванную комнату можно попасть через прихожую в гаражную квартиру. В ванной комнате есть все необходимое, включая ванну, туалет и туалетный столик.

Хотя ванная комната отделена от главного дома дверью и коридором, ванная комната Макги — единственная на первом этаже. Ее семья до сих пор иногда пользуется ею, особенно если Макги нет дома. Однако, она сказала, что ее семья всегда стучит перед тем, как зайти в квартиру.

Девушка с папой Фото: Business Insider

Спальня ведет к остальной части квартиры

Кроме дверей, которые соединяют спальню с прихожей квартиры, отец Макги построил вторые двери для спальни, которые ведут в гараж. Макги ранее жила в спальне на главном этаже дома в 2022 году, поэтому она уже была знакома с этим пространством.

Он довольно маленький, но в нем есть место для кровати и тумбочки. В пространстве также есть шкаф и окна, чтобы обеспечить естественное освещение.

"Всю эту мебель мы привезли из нашей квартиры", — говорит Макги.

Гараж на две машины служит основным жилым пространством.

Мужчина из гаража сделал квартиру Фото: Business Insider

Ворота гаража покрыты изоляцией, чтобы контролировать температуру, а отец Макги оборудовал квартиру кондиционером.

Макги сказала, что добавление кондиционера было самым дорогим аспектом ремонта, который стоил около 700 долларов.

Хотя некоторые части пространства все еще выглядят как гараж, такие как изолированные двери, Макги сделал его уютным с помощью таких деталей, как ковер, привлекательный диван и настенный декор.

Гараж также имеет отдельный вход для Макги

В гараже есть вторая дверь, ведущая наружу, что позволяет Макги приходить и выходить, не заходя в главный дом.

Девушка и ее жених также вносят свой вклад в домашнее хозяйство, оплачивая собственные продукты и покрывая дополнительные коммунальные услуги, которые генерирует их присутствие в доме.

Тем не менее, эти расходы минимальны по сравнению с тем, что она раньше платила за свою квартиру. Макги сказала, что проживание с родителями экономит ей сотни долларов ежемесячно.

