Геніальна ідея батька допомогла доньці економити сотні доларів на місяць: що він зробив

Кайлія Макгі та її наречений не були певні, чи варто продовжувати оренду в червні 2025 року. Натомість батько дівчини перетворив свій гараж на доступну квартиру для пари.

Макгі та її наречений змогли зосередитися на своєму майбутньому та заощадити гроші, живучи там. Про це пише Business Insider.

Кайлії Макгі та її нареченому потрібно було переїхати в червні 2025 року. 21-річна дівчина та її коханий проживали в квартирі разом у Гілберті, штат Аризона, два з половиною роки зі своїм собакою Зевсом. Макгі працює у сфері фінансів нерухомості та здобуває освіту онлайн в Університеті штату Аризона.

Кайлія Макгі з нареченим Фото: Business Insider

Коли її наречений закінчив Університет правосуддя у травні, його плани були під питанням. Він вирішував, чи почати шукати роботу, чи грати в баскетбол з додатковим роком права на навчання в іншому університеті.

Відео дня

"Коли він закінчив навчання, було багато питань", — каже Макгі.

"Чи хочемо ми залишитися в місті? Чи хочемо ми переїхати ближче до того місця, де я працюю? Чи хоче він скористатися цим правом на навчання?" — додала вона.

Геніальна ідея батька

Через невизначеність Макгі та її наречений не були впевнені, чи продовжувати договір оренди, коли він закінчився в червні. Вони не хотіли бути пов'язаними договором оренди, оскільки розглядали можливість переїзду через кілька місяців.

Тоді у батька Макгі виникла ідея. Батько Макгі запропонував їм переїхати до будинку своєї родини в окреме приміщення. Батьки дівчини живуть з її сестрою в будинку, який вони побудували у 2022 році.

Макгі прожила зі своєю родиною в цьому будинку близько дев'яти місяців у 2022 році, але потім вона переїхала, коли почала дорослішати.

Будинок Макгі Фото: Business Insider

Перетворив частину будинку на квартиру

У будинку була спальня на першому поверсі одразу поруч із гаражем, яка, на думку батьків Макгі, могла б стати ідеальною квартирою для Макгі та її нареченого, якщо трохи доопрацювати. Вони не хотіли, щоб Макгі та її наречений відчували, що у них немає власного простору.

Батько Макгі перетворив частину будинку на квартиру для своєї доньки. Справа в тому, що чоловік колись володів підрядною компанією, тому він зміг зробити місце більш приватним для Макгі самостійно. Зрештою, він перетворив гараж, спальню та ванну кімнату на приватну зону.

"Вони хотіли створити для нас більший простір, щоб нам було там комфортно", — сказала Макгі.

Спальня на першому поверсі будинку мала ванну кімнату поруч у коридорі, і вона мала спільну стіну з гаражем.

Щоб створити простір, схожий на квартиру, батько Макгі зняв оригінальні двері зі спальні та переніс їх у кінець коридору, відокремивши простір від головного будинку. У коридорі можна побачити два дверні отвори: один веде до ванної кімнати, а інший — до спальні.

Батько перетворив частину будинку на квартиру Фото: Business Insider

До ванної кімнати можна дістатися через передпокій до гаражної квартири. У ванній кімнаті є все необхідне, включаючи ванну, туалет та туалетний столик.

Хоча ванна кімната відокремлена від головного будинку дверима та коридором, ванна кімната Макгі — єдина на першому поверсі. Її родина досі іноді користується нею, особливо якщо Макгі немає вдома. Однак, вона сказала, що її родина завжди стукає перед тим, як зайти до квартири.

Дівчина з татом Фото: Business Insider

Спальня веде до решти квартири

Окрім дверей, які з'єднують спальню з передпокоєм квартири, батько Макгі побудував другі двері для спальні, які ведуть до гаража. Макгі раніше жила в спальні на головному поверсі будинку у 2022 році, тому вона вже була знайома з цим простором.

Він досить маленький, але в ньому є місце для ліжка та тумбочки. У просторі також є шафа та вікна, щоб забезпечити природне освітлення.

"Усі ці меблі ми привезли з нашої квартири", — каже Макгі.

Гараж на дві машини служить основним житловим простором.

Чоловік з гаража зробив квартиру Фото: Business Insider

Ворота гаража покриті ізоляцією, щоб контролювати температуру, а батько Макгі обладнав квартиру кондиціонером.

Макгі сказала, що додавання кондиціонера було найдорожчим аспектом ремонту, який коштував близько 700 доларів.

Хоча деякі частини простору все ще виглядають як гараж, такі як ізольовані двері, Макгі зробив його затишним за допомогою таких деталей, як килим, привабливий диван та настінний декор.

Гараж також має окремий вхід для Макгі

У гаражі є другі двері, які ведуть назовні, що дозволяє Макгі приходити та виходити, не заходячи до головного будинку.

Дівчина та її наречений також роблять свій внесок у домашнє господарство, оплачуючи власні продукти та покриваючи додаткові комунальні послуги, які генерує їхня присутність у будинку.

Тим не менш, ці витрати мінімальні порівняно з тим, що вона раніше платила за свою квартиру. Макгі сказала, що проживання з батьками заощаджує їй сотні доларів щомісяця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українці втекли з міста у село в Карпатах, де знайшли хату за 12 тисяч доларів.

Українка у 24 роки придбала хату в селі та вирішила повністю її відремонтувати.

Крім того, посеред лісу чоловік збудував "хату" і розказує про життя "під землею" без плати за оренду.