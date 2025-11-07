Возвращение, первый поцелуй и конфликты: вышел 4 выпуск "Холостяка-14" с Цымбалюком

Новый сезон романтического реалити "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком набирает обороты и держит зрителей в напряжении. Участницы все чаще открывают свои чувства, а между ними вспыхивают настоящие эмоции.

Четвертый эпизод, который уже вышел в эфир в 19:00 на телеканале СТБ, обещает стать одним из самых острых в этом сезоне. Посмотреть его можно также онлайн — на сайте stb.ua или позже на YouTube-канале телеканала. Фокус рассказывает, что зрителей ждет в новом выпуске.

"Холостяк 14": что нового в 4 эпизоде

В новой серии зрителей ждет возвращение участницы, которая ранее временно покинула проект из-за работы. Речь идет о Диане Зотовой, с которой Тарас Цимбалюк уже был знаком до начала шоу.

Согласно тизеру, в доме растет напряжение, появляются новые конфликты, а эмоции бушуют на полную.

Участницы 14 сезона "Холостяка" Фото: СТБ

Сам Тарас Цимбалюк признался: "Атмосфера изменилась. Она стала напряженной. Если честно, я такого не ожидал".

В этом выпуске зрители увидят первое свидание тет-а-тет, которое, вероятно, завершится первым поцелуем сезона, а также двойное свидание, после которого одна из участниц покинет проект.

Но главная интрига — финал эпизода, где шоу могут покинуть сразу две девушки.

Что нового в 14 сезоне "Холостяка"

"Холостяк" — популярное украинское романтическое реалити, где главный герой ищет свою любовь среди нескольких участниц. Четырнадцатый сезон, который стартовал осенью 2025 года, на этот раз возглавляет актер Тарас Цимбалюк, известный своим харизматичным образом и искренностью.

Неизменным ведущим шоу остается Григорий Решетник.

Создатели обещают, что новый сезон будет отличаться более глубокими эмоциями, большей откровенностью и неожиданными форматами испытаний, которые покажут настоящие чувства участников.

Что было в прошлом выпуске

В предыдущем выпуске участницы заселились в дом, а Тарас Цимбалюк пригласил Софию, Яну и Анастасию на свое первое свидание — премьеру собственного спектакля. Во время встречи актер рассказал о ревности бывшей жены к его профессии, а Яна поделилась личной историей — восемь лет назад потеряла отца. Добавим, что в этом эпизоде София по собственному желанию покинула проект, что вызвало скандал.

