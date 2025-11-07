Повернення, перший поцілунок і конфлікти: вийшов 4 випуск "Холостяка-14" з Цимбалюком

Новий сезон романтичного реаліті "Холостяк" із Тарасом Цимбалюком набирає обертів і тримає глядачів у напрузі. Учасниці все частіше відкривають свої почуття, а між ними спалахують справжні емоції.

Четвертий епізод, який уже вийшов у ефір о 19:00 на телеканалі СТБ, обіцяє стати одним із найгостріших цього сезону. Подивитися його можна також онлайн — на сайті stb.ua або згодом на YouTube-каналі телеканалу. Фокус розповідає, що глядачів чекає у новому випуску.

"Холостяк 14": що нового у 4 епізоді

У новій серії на глядачів чекає повернення учасниці, яка раніше тимчасово залишила проєкт через роботу. Йдеться про Діану Зотову, з якою Тарас Цимбалюк вже був знайомий до початку шоу.

Згідно з тизером, у домі зростає напруження, з’являються нові конфлікти, а емоції вирують на повну.

Учасниці 14 сезону "Холостяка" Фото: СТБ

Сам Тарас Цимбалюк зізнався: "Атмосфера змінилася. Вона стала напруженою. Якщо чесно, я такого не очікував".

У цьому випуску глядачі побачать перше побачення тет-а-тет, яке, ймовірно, завершиться першим поцілунком сезону, а також подвійне побачення, після якого одна з учасниць покине проєкт.

Та головна інтрига — фінал епізоду, де шоу можуть залишити одразу дві дівчини.

Що нового в 14 сезоні "Холостяка"

"Холостяк" — популярне українське романтичне реаліті, де головний герой шукає своє кохання серед кількох учасниць. Чотирнадцятий сезон, який стартував восени 2025 року, цього разу очолює актор Тарас Цимбалюк, відомий своїм харизматичним образом і щирістю.

Незмінним ведучим шоу залишається Григорій Решетнік.

Творці обіцяють, що новий сезон відрізнятиметься глибшими емоціями, більшою відвертістю та несподіваними форматами випробувань, які покажуть справжні почуття учасників.

Що було в минулому випуску

У попередньому випуску учасниці заселилися в будинок, а Тарас Цимбалюк запросив Софію, Яну та Анастасію на своє перше побачення — прем’єру власної вистави. Під час зустрічі актор розповів про ревнощі колишньої дружини до його професії, а Яна поділилася особистою історією — вісім років тому втратила батька. Додамо, що в цьому епізоді Софія за власним бажанням покинула проєкт, що викликало скандал.

