Жена Бориса Джонсона впервые показала лицо 5-месячной дочери (фото)
Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри объявила о важном событии в семье. Они с мужем покрестили своего самого младшего ребенка, девочку Поппи.
Многодетная мама опубликовала в Instagram подборку октябрьских фото, где показала кадры с таинства. Интересно, что на одной из них можно впервые увидеть лицо крошечной девочки, которой сейчас 5 месяцев. Впрочем, лица старших детей семья Джонсонов до сих пор скрывает.
Крестной мамой Попс стала подруга Кэрри со студенческих времен, которую зовут Саския. Более того, крестили малыша в платье, в котором когда-то прошла церковный обряд и сама Кэрри.
"Это крестильное платье, которое я надевала, когда была маленькой", — отметила мисс Джонсон.
Также на октябрьских фотографиях можно увидеть старших детей супругов — сына Уилфа и дочь Роми. Впрочем, их лица традиционно скрыты от публики.
Дети Бориса Джонсона
О рождении четвертого ребенка Керри рассказала 24 мая. Девочку назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон.
В течение пяти лет в общей сложности у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно воспитывает девятерых детей: четверо появились в браке с журналисткой Мариной Вилер и есть еще внебрачный ребенок.
