Дружина Бориса Джонсона вперше показала обличчя 5-місячної доньки (фото)

Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі оголосила про важливу подію в родині. Вони з чоловіком похрестили свою наймолодшу дитину, дівчинку Поппі.

Багатодітна мама опублікувала в Instagram добірку жовтневих фото, де показала кадри з таїнства. Цікаво, що на одній з них можна вперше побачити обличчя крихітної дівчинки, якій наразі 5 місяців. Втім, обличчя старших дітей родина Джонсонів досі приховує.

Хрещеною мамою Попс стала подруга Керрі зі студентських часів, яку звати Саскія. Ба більше, хрестили малюка в сукні, у якій колись пройшла церковний обряд і сама Керрі.

Борис Джонсон з дружиною та донькою Фото: Instagram

"Це хрестильна сукня, яку я надягала, коли була меленька", — зазначила міс Джонсон.

Також на жовтневих світлинах можна побачити старших дітей подружжя — сина Вілфа та доньку Ромі. Втім, їхні обличчя традиційно приховані від публіки.

Діти Бориса Джонсона

Про народження четвертої дитини Керрі розповіла 24 травня. Дівчинку назвали Поппі Еліза Джозефін Джонсон.

Протягом п'яти років загалом у пари народилося четверо дітей: син Вілф (квітень 2020), донька Ромі (грудень 2021), син Френк (липень 2023). При цьому Борис Джонсон сумарно виховує дев'ятьох дітей: четверо з'явилися в шлюбі з журналісткою Мариною Вілер і є ще позашлюбна дитина.

