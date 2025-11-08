"Я в подвале": Полякова показала, как пряталась от российских ракет (фото)

Украинская певица Оля Полякова во время ночной массированной атаки россиян на Украину пряталась в подвале своего дома. В ночь на 8 ноября враг запустил сотни воздушных целей.

Артистка вышла на связь в Instagram, опубликовав видео из подвала, где скрывалась от комбинированной атаки ВС РФ.

Звезда показала, как обустроила спальное место, чтобы не оставаться на пятом этаже дома, где более опасно.

"Ну что, пупсики, чтобы вы понимали — я у себя в подвале. У меня тут матрасы на полу. Здесь немножко страшно, но я думаю, что на пятом этаже страшнее. Всем нам здоровья", — обратилась Оля Полякова к подписчикам.

Фото: Instagram

Обстрел Украины 8 ноября

Согласно заявлению Воздушных сил ВСУ, противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. ПВО сбито/подавлено 415 воздушных целей.

В Днепре ВС РФ попали в жилой дом. Известно о трех погибших и пострадавших. В Киеве в результате удара БПЛА поднялся пожар, который к утру ликвидировали. В ряде регионов звучали взрывы. В частности, в Горишних Плавнях введен режим чрезвычайной ситуации.

